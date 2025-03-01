Yanlış ödeme türü Maliye'ye takılıyor! GİB açıklama yaptı

Bankalar arası para transferi yaparken 'ödeme türü' bölümünde seçtiğiniz kategori büyük önem taşıyor. Birçok kişi para transferlerinde bu durumu pek önemsenmediği için alelade bir ödeme tipini seçiyor.

Bu; konut veya iş yeri kirası, maaş ödemesi ya da ticari ödeme gibi seçenekler olabiliyor. Ayrıca kripto alım satımında da hesaba gelen EFT'ler 'kira geliri' olarak gösterilebiliyor. Para transferlerini ve türlerini sürekli takip eden Maliye ekipleri bu tür durumlarda kişiye gelir vergisi bildirimi gönderebiliyor. Son dönemde artan örnekler üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bir açıklama yaptı. Başkanlık tarafından, 1 Mart'ta başlayacak gelir vergisi beyan dönemi içinde kira geliri yönünden beyanname verebilecek mükelleflere yönelik bilgilendirici SMS'ler gönderildiği aktarılan açıklamada, söz konusu SMS'lerin gönderildiği kişiler tespit edilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığına bankalar tarafından düzenli olarak bildirilen "kira" seçeneği ile yapılan para transfer kayıtlarından yararlanıldığı bildirildi.

"EVİNİZ YOKSA DİKKATE ALMAYIN"

Bankalar üzerinden yapılan para transferlerinin, kimi zaman göndericilerin yanlış seçeneği işaretlemesinden, kimi zaman ise bankalar tarafından yapılan hatalı bildirimler nedeniyle GİB kayıtlarında "kira geliri" olarak yer aldığının altı çizilerek, şunlar kaydedildi: "Konu hakkında yapılan araştırmadan, bazı kripto varlıkların alım satımından kaynaklı bildirimlerde ödemelerin kira ödemesi seçeneği ile yapıldığı ve Başkanlığımıza bildirildiği görüldü. Hatalı bildirimler nedeniyle kendisine kira geliri elde ettiği yönünde SMS gönderilen kişiler, gerçekte beyana tabi bir kira geliri olmaması durumunda bu SMS'leri dikkate almayabilir."

KİRA GELİRİNDE BEYAN SÜRESİ BAŞLADI

Gayrimenkulden gelir elde eden mülk sahiplerinin kira beyanname verme süreci bugün başladı. Mülk sahipleri 1 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında beyannamelerini doldurabilecek. Konuttan 2024'te yıllık 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. Birinci taksit, damga vergisiyle 2 Nisan'a, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek. Kiracılar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "kira bildirim formu" doldurabilecek, eğer Dijital Vergi Dairesi'ne abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabilecek. Ayrıca, e-Devlet şifresi ile de gerekli bilgilere erişim sağlayabilecek. Beyannamelerin, süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek.