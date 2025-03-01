Yanlış ödeme türü Maliye'ye takılıyor! GİB açıklama yaptı

'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa etti
'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa etti
Bahçeli: İmralı'da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir
Bahçeli: İmralı'da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir
Girişimcilere 2 Milyon Liraya Kadar Destek Geliyor...
Girişimcilere 2 Milyon Liraya Kadar Destek Geliyor...
Erdoğan: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider
Erdoğan: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Hatay'da feci kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Hatay'da feci kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Martta doğal gaza zam olacak mı?
Martta doğal gaza zam olacak mı?
Yılmaz: Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçildi
Yılmaz: Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçildi
Zorlu Holding CEO'su, 'Ramazan' paylaşımı için özür dilemedi
Zorlu Holding CEO'su, 'Ramazan' paylaşımı için özür dilemedi
Memişoğlu'ndan kanser tedavisi müjdesi: Türkiye'de bir ilk olacak
Memişoğlu'ndan kanser tedavisi müjdesi: Türkiye'de bir ilk olacak
Bolat: Türkiye ekonomisi üretimi artırıp büyümeye devam ediyor
Bolat: Türkiye ekonomisi üretimi artırıp büyümeye devam ediyor
İTO açıkladı! İstanbul'un şubat enflasyonu belli oldu
İTO açıkladı! İstanbul'un şubat enflasyonu belli oldu
Işıkhan duyurdu: Çocuk bakım desteği 7 bin 500 liraya çıkarıldı
Işıkhan duyurdu: Çocuk bakım desteği 7 bin 500 liraya çıkarıldı
Rayiç bedeline son: 'Değer haritaları' oluşturulacak
Rayiç bedeline son: 'Değer haritaları' oluşturulacak
Tescillenen ata tohumları Tarım Kredi marketlerinde satışa sunuldu
Tescillenen ata tohumları Tarım Kredi marketlerinde satışa sunuldu
Bakan Tunç yanıtladı: Denetimli serbestliğin kapsamı genişleyecek mi?
Bakan Tunç yanıtladı: Denetimli serbestliğin kapsamı genişleyecek mi?
PKK ateşkes ilan etti
PKK ateşkes ilan etti
Meteoroloji'den önemli uyarı: Kar, ve buzlanmaya dikkat!
Meteoroloji'den önemli uyarı: Kar, ve buzlanmaya dikkat!
Yedi ülkeye yeni büyükelçi atandı
Yedi ülkeye yeni büyükelçi atandı
Türkmen gazı bugün geliyor! On haneden birini ısıtacak...
Türkmen gazı bugün geliyor! On haneden birini ısıtacak...
Yanlış ödeme türü Maliye'ye takılıyor! GİB açıklama yaptı
Yanlış ödeme türü Maliye'ye takılıyor! GİB açıklama yaptı
Işıkhan duyurdu: Babaya doğum izninde işçi-memur ayrımı kalkıyor
Işıkhan duyurdu: Babaya doğum izninde işçi-memur ayrımı kalkıyor
Merkez Bankası Faiz İndirimi Yapacak mı?
Merkez Bankası Faiz İndirimi Yapacak mı?
1 mart 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
1 mart 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
MESEM üzerinden 77 milyon liralık vurgunda 20 tutuklama
MESEM üzerinden 77 milyon liralık vurgunda 20 tutuklama
Trump ile Zelenskiy, Oval Ofis'te kameralar önünde tartıştı
Trump ile Zelenskiy, Oval Ofis'te kameralar önünde tartıştı
Erdoğan'dan Öcalan'ın çağrısıyla ilgili ilk açıklama
Erdoğan'dan Öcalan'ın çağrısıyla ilgili ilk açıklama
Bakan Tunç: Terörle mücadelede başarı sağlandı
Bakan Tunç: Terörle mücadelede başarı sağlandı
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 23 bin TL'nin üzerine çıktı
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 23 bin TL'nin üzerine çıktı
Bakan Tekin: 28 Şubat, geçmişle bağları koparma sürecinin zirvesiydi
Bakan Tekin: 28 Şubat, geçmişle bağları koparma sürecinin zirvesiydi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yanlış ödeme türü Maliye'ye takılıyor! GİB açıklama yaptı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bankalar arası para transferinde yanlış ödeme türünü incelemeye aldı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Mart 2025 07:28, Son Güncelleme : 01 Mart 2025 07:30
Yazdır
Yanlış ödeme türü Maliye'ye takılıyor! GİB açıklama yaptı

Bankalar arası para transferi yaparken 'ödeme türü' bölümünde seçtiğiniz kategori büyük önem taşıyor. Birçok kişi para transferlerinde bu durumu pek önemsenmediği için alelade bir ödeme tipini seçiyor.

Bu; konut veya iş yeri kirası, maaş ödemesi ya da ticari ödeme gibi seçenekler olabiliyor. Ayrıca kripto alım satımında da hesaba gelen EFT'ler 'kira geliri' olarak gösterilebiliyor. Para transferlerini ve türlerini sürekli takip eden Maliye ekipleri bu tür durumlarda kişiye gelir vergisi bildirimi gönderebiliyor. Son dönemde artan örnekler üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bir açıklama yaptı. Başkanlık tarafından, 1 Mart'ta başlayacak gelir vergisi beyan dönemi içinde kira geliri yönünden beyanname verebilecek mükelleflere yönelik bilgilendirici SMS'ler gönderildiği aktarılan açıklamada, söz konusu SMS'lerin gönderildiği kişiler tespit edilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığına bankalar tarafından düzenli olarak bildirilen "kira" seçeneği ile yapılan para transfer kayıtlarından yararlanıldığı bildirildi.

"EVİNİZ YOKSA DİKKATE ALMAYIN"

Bankalar üzerinden yapılan para transferlerinin, kimi zaman göndericilerin yanlış seçeneği işaretlemesinden, kimi zaman ise bankalar tarafından yapılan hatalı bildirimler nedeniyle GİB kayıtlarında "kira geliri" olarak yer aldığının altı çizilerek, şunlar kaydedildi: "Konu hakkında yapılan araştırmadan, bazı kripto varlıkların alım satımından kaynaklı bildirimlerde ödemelerin kira ödemesi seçeneği ile yapıldığı ve Başkanlığımıza bildirildiği görüldü. Hatalı bildirimler nedeniyle kendisine kira geliri elde ettiği yönünde SMS gönderilen kişiler, gerçekte beyana tabi bir kira geliri olmaması durumunda bu SMS'leri dikkate almayabilir."

KİRA GELİRİNDE BEYAN SÜRESİ BAŞLADI

Gayrimenkulden gelir elde eden mülk sahiplerinin kira beyanname verme süreci bugün başladı. Mülk sahipleri 1 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında beyannamelerini doldurabilecek. Konuttan 2024'te yıllık 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. Birinci taksit, damga vergisiyle 2 Nisan'a, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek. Kiracılar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "kira bildirim formu" doldurabilecek, eğer Dijital Vergi Dairesi'ne abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabilecek. Ayrıca, e-Devlet şifresi ile de gerekli bilgilere erişim sağlayabilecek. Beyannamelerin, süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber