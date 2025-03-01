Makas atan otomobil minibüse çarptı: 10 yaralı

Kaza, Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Berat A., otomobiliyle makas atmaya başladı. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önünde seyreden Selattin A. idaresindeki minibüse çarptı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Yaşanan kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, minibüste yolcu konumunda bulunan Beytullah Ş., Yasemen A., Tülay S., Sevinç H., Ecrin Ş., Ahmet Ş., Ümmü Gülsüm A., Kamile T., İlyas L. ve Hüseyin T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edildi.

Yaşanan kaza sebebiyle tek şeritten akan trafik, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.