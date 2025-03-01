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Türkmen gazı bugün geliyor! On haneden birini ısıtacak...

Anlaşması 1998 yılında yapılan ancak zamanla yılan hikayesine dönen Türkmen gazı bugün Türkiye'ye ulaşıyor. Enerji Bakanı Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre Türkiye'ye yıl sonuna kadar 1,3 milyar metreküplük gaz sevkiyatı yapılacak. Gelen gaz 1,5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak. Türkmenistan ile anlaşma da 5 yıla uzatılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mart 2025 07:36, Son Güncelleme : 01 Mart 2025 07:37
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Türkmen gazı bugün geliyor! On haneden birini ısıtacak...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Türkmenistan arasında tarihi olarak nitelenen doğalgaz tedarikine ilişkin imzaların atılmasından sonra Türkmen gazı teslimatının bugün başlayacağını söyledi.

27 SENE SONRA NETİCEYE ULAŞTI

Türkmenistan'ın Devletabad-Serahs-Hangeran Doğalgaz Boru Hattı üzerinden İran'a gelecek gazın swap yoluyla Türkiye'ye ulaştırılması planlanıyor. İran-Türkiye doğalgaz bağlantı noktasında Gürbulak'tan teslim alınacak gaz, Türkiye'de kullanılmaya başlanacak. Türkiye ile Türkmenistan arasında 1998'de başlayan doğalgaz ticaretine ilişkin görüşmelerin 27 yıl sonra neticeye ulaştığını kaydeden Bayraktar "Böylelikle Türkiye, 20 yıldan fazla bir zaman sonra ilk kez boru gazıyla kendi sınırları olmayan bir ülkeden gaz tedariki yapmış olacak. İki ülke arasındaki iş birliği kapsamında, yıl sonuna kadar 1,3 milyar metreküp Türkmen gazının Türkiye'ye sevk edilmesi planlanıyor. Bu gaz, 1,5 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca Türkmenistan ile olan bu anlaşmayı 5 yıla uzatacağız" dedi.

"BATIYA GAZ İHRACATINDA ALTERNATİF BİR GÜZERGAH"

Bayraktar, 'swap' yöntemiyle gerçekleştirilecek tedarik sürecinin, Türkiye'nin uzun vadeli enerji arz stratejisine doğrudan katkı sağlayacağını aktardı. Türkmen gazının gelmesinin, Türkiye'nin doğalgaz merkezi olma çabaları için önemli adımlardan biri olduğunu belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: Türkmen gazı, Türkiye'nin gaz tedarik çeşitliliği ve ithalat portföyünü çeşitlendirme sürecinde kritik bir adım olacak. Söz konusu gaz, aynı zamanda batıya gaz ihracatında alternatif bir güzergah oluşturması açısından da stratejik önem taşıyor. Bu, Türkiye'nin jeopolitik konumunu güçlendiren, doğalgaz ticaret merkezi olma hedefini pekiştiren bir adım oldu.

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