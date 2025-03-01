Yedi ülkeye yeni büyükelçi atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla yedi ülkeye büyükelçi atandı. Kırgizstan, Panama, KKTC, Hindistan, Singapur, İtalya ve Laos'a yeni görevlendirmeler yapıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mart 2025 07:38, Son Güncelleme : 01 Mart 2025 07:40
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile büyükelçilik atamaları gerçekleştirildi.
Buna göre; Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Kemal Ökem, Panama Büyükelçiliğine Armağan İnci Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ali Murat Başçeri atandı.
Hindistan Büyükelçiliğine Ali Murat Ersoy, Singapur Büyükelçiliğine Sadık Arslan, İtalya Büyükelçiliğine Elif Çomoğlu Ülgen, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Oya Yazar görevlendirildi.1 mart 2025 tarihli atama kararı yayımlandı