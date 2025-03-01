Meteoroloji'den önemli uyarı: Kar, ve buzlanmaya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU, KARADENİZ, DOĞU ANADOLU VE TOROSLAR'DA KAR BEKLENİYOR

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU VE KARADENİZ'DE ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.