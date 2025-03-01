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Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 365 kg kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, operasyonda 365 kg kokain ele geçirildiğini, 12 şüphelinin de yakalandığını bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mart 2025 08:43, Son Güncelleme : 01 Mart 2025 08:59
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Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 365 kg kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, operasyonda 365 kilogram kokainin ele geçirildiğini ve 12 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

X hesabından açıklama yapan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da Uyuşturucu Madde Ticareti yapan organize suç örgütü üyesi şahıslara yönelik düzenlenen "NARKOKAPAN-15" operasyonumuzda;

365 Kg KOKAİN ele geçirildi.

Zehir Taciri 12 Şüpheli yakalandı.

Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

İstanbul'un Güngören, Bahçelievler, Beyoğlu, Kağıthane ve Fatih ilçelerinde 13 farklı adrese yönelik operasyonlar düzenlendi ve 365 kg kokain yakalandı.

Operasyonu koordine eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman İstanbul Polislerimizi tebrik ediyorum"

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