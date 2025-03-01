Fatih Terim, Suudi Arabistan'da bir ilki yaşadı

2024 yılı sonunda Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Fatih Terim, Al-Shabab ile bir ilki yaşadı. Al-Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında Damac'ı konuk etti. Fatih Terim'in öğrencileri zorlu mücadeleyi 2-0 kazandı.

LİGDE İLKİ YAŞADI

Al-Shabab'a galibiyeti getiren golleri 61'de Guanca, 83'te Al-Shwirekh kaydetti. Fatih Terim bu sonuçla ligde ilk kez üst üste iki maçını kazanmış oldu.

Al-Shabab aldığı galibiyetin ardından puanını 39'a çıkardı ve 6. sıradaki yerini korudu. Damac ise 24 puanda kaldı. Fatih Terim'in öğrencileri ligde gelecek hafta Al-Nassr deplasmanına çıkacak.