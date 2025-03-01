Artvin'de insanlar park ettiği arabalarını bulamadı!

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Güreşen Köyü Boyalı Mahallesi'nde yaşayan Abdulmecid Yıldız, üç gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle evinin bahçesine park ettiği aracını bulabilmek için saatlerce karla mücadele etti.

KARLAR ALTINDA KALAN ARABASINI SAATLER SONRA ÇIKARDI

Köyde kar kalınlığının 2 metreye kadar ulaşması sonucu, Yıldız'ın arabası tamamen karla kaplandı. Saatler süren çabaların ardından Yıldız, kürekle karı temizleyerek aracını karın altından çıkarmayı başardı.

BÖLGE HALKI ZORLUKLARDAN ŞİKAYET ETTİ

Bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle köydeki yaşam zorlaşırken, bazı evlerin çatılarının çöktüğünü araç sahiplerinin araçlarını bulabilmek için büyük çaba harcadığı söyledi.

Yıldız, "Hemen hemen 2,5 metre kar var. Evlerin çatılarını temizliyoruz. Köyde baya sıkıntıdayız. Köyde yaşayan çoğu insan kışın çarşıya iniyor. Bizim gibi kalanlar ise büyük zorluklar çekiyor" dedi.