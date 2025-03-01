Ergene Nehri'nde ceset bulundu! Kimliği belirlenemedi

Önceki gün öğleden sonra Lüleburgaz ilçesine bağlı Karamusul köyünden geçen Ergene Nehri'nin kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından bölgede detaylı inceleme yapıldı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin kime ait olduğu ve ölüm nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.