Elektronik sigara kaçakçıları sınırları zorladı

Sigara kaçakçıları bu kadarına da pes dedirtti.

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'na girmek isteyen Bulgaristan plakalı araçlar gelen ve 3 kadın 6 Bulgar vatandaşı, beyan edecekleri hiçbir şey olmadığını bildirdi.

Araçlar gümrük muayenesinden geçirilmek üzere x-ray ve fiziksel kontrolleri gümrük müfettişleri, tarafından yapıldı.

730 PAKETİN VÜCUTLARINA YAPIŞTIRDILAR

Yapılan kontrollerde araçtaki 6 Bulgar vatandaşının vücutlarına 15 adet elektronik sigara, 230 adet elektronik sigara kapsülü, 540 adet vaporizatör başlığı ve 945 adet elektronik sigara vaporizatörü içeren toplam bin 730 paketin vücutlarına yapıştırdıkları tespit edildi.

Kaçak elektronik sigara ve parçalarına el konuldu.