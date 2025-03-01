Elektronik sigara kaçakçıları sınırları zorladı
Bulgaristan'ın Lesovo Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geçmek isteyen üçü kadın 6 Bulgar, vücutlarına yapıştırdıkları sigara ve aparatlarının bulunduğu 730 paketle yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2025 10:23, Son Güncelleme : 01 Mart 2025 10:15
Sigara kaçakçıları bu kadarına da pes dedirtti.
Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'na girmek isteyen Bulgaristan plakalı araçlar gelen ve 3 kadın 6 Bulgar vatandaşı, beyan edecekleri hiçbir şey olmadığını bildirdi.
Araçlar gümrük muayenesinden geçirilmek üzere x-ray ve fiziksel kontrolleri gümrük müfettişleri, tarafından yapıldı.
730 PAKETİN VÜCUTLARINA YAPIŞTIRDILAR
Yapılan kontrollerde araçtaki 6 Bulgar vatandaşının vücutlarına 15 adet elektronik sigara, 230 adet elektronik sigara kapsülü, 540 adet vaporizatör başlığı ve 945 adet elektronik sigara vaporizatörü içeren toplam bin 730 paketin vücutlarına yapıştırdıkları tespit edildi.
Kaçak elektronik sigara ve parçalarına el konuldu.