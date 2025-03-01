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Kırmızı bültenle aranan Sinan Memi, İstanbul'a getirildi

Kırmızı bültenle aranan ve Polonya'da yakalanan "Daltonlar" organize suç örgütünün elebaşlarından Sinan Memi, Ankara'dan İstanbul'a getirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Mart 2025 10:34, Son Güncelleme : 01 Mart 2025 10:36
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Kırmızı bültenle aranan Sinan Memi, İstanbul'a getirildi

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara'dan getirilen Memi'nin, "Daltonlar" suç örgütüyle beraber hareket ettiği dönemde, 1 Ocak 2023'te Sarıyer Uskumruköy'de F.Y'nin öldürülmesi olayında tetikçi, 18 Haziran 2024'te Kartal'da bir film setine yönelik kurşunlama olayında ise azmettirici olduğu tespit edildi.

Memi'nin, "Daltonlar" suç örgütünden ayrıldıktan sonra 10 Eylül 2024'te Üsküdar'da K.Ç.T'nin öldürülmesi ve Bakırköy'de bulunan bir iş yeri sahibinin yağma amaçlı tehdit edilmesi konusunda da azmettirici olduğu belirlendi.

Ekipler, Memi'nin son olarak 27 Eylül 2024'te bir kişinin evinde keşif yapan 2 kişinin çalıntı motosiklet ve silahla yakalanması olayında da azmettiren olduğunu saptadı.

Zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün yaptığı açıklamada kırmızı bültenle aranan "Daltonlar" organize suç örgütünün üst yöneticilerinden Sinan Memi'nin Polonya'dan, zehir taciri Atakan Avcı'nın Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirmişti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Türk polisinden kaçamazsınız" notuyla yaptığı paylaşımında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Bizden kaçamayacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

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