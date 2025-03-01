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'Aile Yılı' kapsamında her ay farklı etkinlikler düzenlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 Aile Yılı çerçevesinde aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi amacıyla yıl boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek. Her ay farklı bir temayla düzenlenecek etkinliklerin programı, 81 ilde uygulanacak takvim doğrultusunda vatandaşlarla paylaşılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2025 11:13, Son Güncelleme : 01 Mart 2025 11:21
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'Aile Yılı' kapsamında her ay farklı etkinlikler düzenlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, aile içindeki birlik ve beraberliği korumak ve mevcut risklere karşı aileyi desteklemek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Aile Yılı'nın ilanıyla, Bakanlık koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak, ülke genelinde ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik ekonomik fayda sağlayacak, farkındalığı artıracak ve ailelerin sosyo-kültürel gelişimlerine katkı sunacak bir dizi faaliyetin hayata geçirildiğini anlatan Göktaş, bu çalışmaların yıl boyunca devam edeceğini bildirdi.

"Etkinliklerin takvimini her ay vatandaşlarımızla paylaşacağız"

Bakan Göktaş, "2025 Aile Yılı kapsamında, aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi ve değerlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla yıl boyunca önemli etkinlik ve projelere imza atacağız. 81 ilde yapacağımız etkinliklerin takvimini her ay vatandaşlarımızla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

"Madde ve teknoloji bağımlılığı" konulu söyleşiler gerçekleştirilecek

Bakanlık ve 81 ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından "Ailemiz İnancımız, Ailemiz Geleneğimiz, Ailemiz Değerlerimiz" temasıyla mart ayında çok sayıda etkinlik gerçekleştirileceğini vurgulayan Göktaş, "Aile yapısının toplumsal değerler ve kültürel mirasla uyum içinde korunmasına yönelik 'Geleneğimiz, İnancımız ve Değerlerimizin Muhafazası İçin Ailemiz' konulu söyleşiler, aile içi sağlıklı iletişimin güçlendirilmesine yönelik etkinlikler, seminerler ve radyo programları, aile bireylerinin bağımlılık risklerinden korunması amacıyla 'madde ve teknoloji bağımlılığı' konulu söyleşilerle ailelerimizle bir araya geleceğiz." bilgisini verdi.

Çevre dostu, ailelerin doğa bilincini artırmayı hedefleyen ağaç dikme etkinliklerinin de yapılacağını söyleyen Göktaş, illerde aile içindeki dayanışmayı ve yaratıcı iş birliğini teşvik etmek amacıyla el sanatları sergileri ve seramik atölyeleri ile aile temalı sanatsal etkinlikler de gerçekleştirileceğini belirtti.

"Türkiye Aile Yılı Söyleşileri" yapılacak

Bakan Göktaş, kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmek ve ilham verici başarı hikayelerini vatandaşlarla paylaşmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 'Türkiye Aile Yılı Söyleşileri' adıyla illerimizde kadın istihdamı konulu söyleşiler de düzenleyeceğiz. Yıl boyunca yapacağımız tüm bu etkinliklerle ailenin korunması ve güçlendirilmesi yolunda toplumun her kesimine ulaşmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın yapacağımız bu programlara kolay ulaşması için de il il hazırladığımız etkinlik takvimini her ay www.aileyili.gov.tr web adresinden yayınlayacağız. 'Ailemiz, Geleceğimiz' temasıyla Aile Yılı boyunca yapacağımız tüm etkinlerin aile içindeki değerlerin pekiştirilmesi, bireylerin sağlıklı ilişkiler kurması ve toplumda dayanışma kültürünün güçlendirilmesi için büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Bu kapsamda tüm halkımızı yıl boyunca yapılacak etkinliklerimize ailece katılmaya davet ediyoruz."

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