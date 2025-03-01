Görüşmek istedi reddedilince kezzapla saldırdı: Kadın kör kaldı
İstanbul'da bir şüpheli, görüşme teklifini reddeden kadının yüzüne kezzap döktü. Kadının iki gözünün kör olduğu öğrenildi. Şüpheli tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2025 11:36, Son Güncelleme : 01 Mart 2025 11:36
Avcılar'da 60 yaşındaki bir şüpheli, kendisinden 16 yaş küçük kadın tarafından reddedilince yüzüne kezzap attı.
Yeşilkent Mahallesi'nde, 19 Mart 2024'te sokakta yürüyen Ş.S'nin (44) yüzüne kezzap döken şahıs olay yerinden kaçtı.
Kadının şikayeti üzerine inceleme başlatan polis, olay yeri ve çevresindeki birçok güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Hastaneye götürülen kadının iki gözünün kör olduğu belirlenirken vücudunda ciddi yanıklar olduğu öğrenildi.
YAKALANDI
En son Düzce'de görülen Ş.K. burada yakalanarak İstanbul'a getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.