Görüşmek istedi reddedilince kezzapla saldırdı: Kadın kör kaldı

En son Düzce'de görülen Ş.K. burada yakalanarak İstanbul'a getirildi.

Hastaneye götürülen kadının iki gözünün kör olduğu belirlenirken vücudunda ciddi yanıklar olduğu öğrenildi.

Kadının şikayeti üzerine inceleme başlatan polis, olay yeri ve çevresindeki birçok güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Avcılar'da 60 yaşındaki bir şüpheli, kendisinden 16 yaş küçük kadın tarafından reddedilince yüzüne kezzap attı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net