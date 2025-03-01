Şanlıurfa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İ.Y. idaresindeki otomobil, kırsal Kısas Mahallesi'nde plakası henüz öğrenilemeyen Y.E. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Y.E. ile R.E. sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Y.E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.