Şanlıurfa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2025 11:57, Son Güncelleme : 01 Mart 2025 11:44
İ.Y. idaresindeki otomobil, kırsal Kısas Mahallesi'nde plakası henüz öğrenilemeyen Y.E. idaresindeki motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Y.E. ile R.E. sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Y.E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.