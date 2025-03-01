Bahçeli'den DEM Parti'ye telefon! 'Bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz'

22 Ekim'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan İmralı süreci bu hafta yeni bir boyut kazandı. DEM Parti İmralı heyeti terörist elebaşı Öcalan'ın çağrısını kamuoyu bile paylaştı.

PKK DA ATEŞKES İLAN ETTİ

Öcalan, terör örgütü PKK'nın silahları bırakıp feshedilmesi gerektiğini bildirdi. Bu çağrının ardından terör örgütü PKK ise şartların oluşması durumunda silahları bırakacaklarını açıkladı.

BAHÇELİ'DEM DEM PARTİ'YE TELEFON

Gelişmeler dikkatle takip edilirken bir süredir sağlık sorunları yaşayan Bahçeli'nin DEM Parti'yi aradığı ortaya çıktı. DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin "Rahat olun bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz" dediğini söyledi.

Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öcalan 1 Ekim çıkışını önemsiyor, çok değerli buluyor. Oraya da özel bir zaman ayırdı. Canlı yayından sonra Bahçeli beni aradı. Tebrik etti. 'Rahat olun, bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz. Demokrasi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim. Demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım"