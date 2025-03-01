'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa etti
'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa etti
Bahçeli: İmralı'da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir
Bahçeli: İmralı'da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir
Girişimcilere 2 Milyon Liraya Kadar Destek Geliyor...
Girişimcilere 2 Milyon Liraya Kadar Destek Geliyor...
Erdoğan: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider
Erdoğan: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Hatay'da feci kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Hatay'da feci kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Martta doğal gaza zam olacak mı?
Martta doğal gaza zam olacak mı?
Yılmaz: Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçildi
Yılmaz: Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçildi
Zorlu Holding CEO'su, 'Ramazan' paylaşımı için özür dilemedi
Zorlu Holding CEO'su, 'Ramazan' paylaşımı için özür dilemedi
Memişoğlu'ndan kanser tedavisi müjdesi: Türkiye'de bir ilk olacak
Memişoğlu'ndan kanser tedavisi müjdesi: Türkiye'de bir ilk olacak
Bolat: Türkiye ekonomisi üretimi artırıp büyümeye devam ediyor
Bolat: Türkiye ekonomisi üretimi artırıp büyümeye devam ediyor
İTO açıkladı! İstanbul'un şubat enflasyonu belli oldu
İTO açıkladı! İstanbul'un şubat enflasyonu belli oldu
Işıkhan duyurdu: Çocuk bakım desteği 7 bin 500 liraya çıkarıldı
Işıkhan duyurdu: Çocuk bakım desteği 7 bin 500 liraya çıkarıldı
Rayiç bedeline son: 'Değer haritaları' oluşturulacak
Rayiç bedeline son: 'Değer haritaları' oluşturulacak
Tescillenen ata tohumları Tarım Kredi marketlerinde satışa sunuldu
Tescillenen ata tohumları Tarım Kredi marketlerinde satışa sunuldu
Bakan Tunç yanıtladı: Denetimli serbestliğin kapsamı genişleyecek mi?
Bakan Tunç yanıtladı: Denetimli serbestliğin kapsamı genişleyecek mi?
PKK ateşkes ilan etti
PKK ateşkes ilan etti
Meteoroloji'den önemli uyarı: Kar, ve buzlanmaya dikkat!
Meteoroloji'den önemli uyarı: Kar, ve buzlanmaya dikkat!
Yedi ülkeye yeni büyükelçi atandı
Yedi ülkeye yeni büyükelçi atandı
Türkmen gazı bugün geliyor! On haneden birini ısıtacak...
Türkmen gazı bugün geliyor! On haneden birini ısıtacak...
Yanlış ödeme türü Maliye'ye takılıyor! GİB açıklama yaptı
Yanlış ödeme türü Maliye'ye takılıyor! GİB açıklama yaptı
Işıkhan duyurdu: Babaya doğum izninde işçi-memur ayrımı kalkıyor
Işıkhan duyurdu: Babaya doğum izninde işçi-memur ayrımı kalkıyor
Merkez Bankası Faiz İndirimi Yapacak mı?
Merkez Bankası Faiz İndirimi Yapacak mı?
1 mart 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
1 mart 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
MESEM üzerinden 77 milyon liralık vurgunda 20 tutuklama
MESEM üzerinden 77 milyon liralık vurgunda 20 tutuklama
Trump ile Zelenskiy, Oval Ofis'te kameralar önünde tartıştı
Trump ile Zelenskiy, Oval Ofis'te kameralar önünde tartıştı
Erdoğan'dan Öcalan'ın çağrısıyla ilgili ilk açıklama
Erdoğan'dan Öcalan'ın çağrısıyla ilgili ilk açıklama
Bakan Tunç: Terörle mücadelede başarı sağlandı
Bakan Tunç: Terörle mücadelede başarı sağlandı
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 23 bin TL'nin üzerine çıktı
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 23 bin TL'nin üzerine çıktı
Bakan Tekin: 28 Şubat, geçmişle bağları koparma sürecinin zirvesiydi
Bakan Tekin: 28 Şubat, geçmişle bağları koparma sürecinin zirvesiydi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İTO açıkladı! İstanbul'un şubat enflasyonu belli oldu

Megakent İstanbul'un şubat enflasyonu belli oldu. İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi şubatta yüzde 3,19 artış kaydetti. İstanbul'un yıllık enflasyonu ise yüzde 48,40'dan yüzde 45,35'e geriledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mart 2025 12:37, Son Güncelleme : 01 Mart 2025 12:31
Yazdır
İTO açıkladı! İstanbul'un şubat enflasyonu belli oldu

İstanbul'da şubat enflasyonu açıklandı. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı ve İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi şubatta aylık yüzde 3,19 arttı.

İTO'ya göre İstanbul'un enfasyonu yıllık bazda enflasyon yüzde 48,40'tan yüzde 45,35'e geriledi.

Şubat ayında en yüksek grup artışı yüzde 4,14 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda, en yüksek azalış yüzde 0,95 sağlık grubunda izlendi.

Şubatta bir önceki aya göre fiyat değişimleri gruplara göre şöyle şekillendi:

Çeşitli mal ve hizmetler grubu: Yüzde 4,14

Lokanta ve oteller grubu: Yüzde 4,09

Konut harcamaları grubu: Yüzde 3,93

Gıda ve alkolsüz içecekler grubu: Yüzde 3,41

Ev eşyası harcamaları grubu: Yüzde 2,30

Eğitim harcamaları grubu: Yüzde 1,98

Eğlence ve kültür harcamaları grubu: Yüzde 1,48

Ulaştırma harcamaları grubu: Yüzde 1,40

Alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubu: Yüzde 0,25

Giyim ve ayakkabı harcamaları grubu: Yüzde 0,14

Öte yandan sağlık harcamaları grubunda yüzde 0,95 azalış gerçekleşti.

Toptan fiyatlarda durum ne?

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, kimyevi maddeler grubunda yüzde 8,91, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,37, inşaat malzemelerinde yüzde 2,29, madenler grubunda yüzde 1,77, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,11 ve yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,57 artış gözlenirken, mensucat grubunda ise fiyat değişimi olmadı.

Endeks değişikliği sonrası ikinci veri

İTO geçen ay endekste değişiklik yapmıştı. İTO'nun endeksi yenilenmiş metodolojisiyle ilk kez geçen ay yayımlandı.

İTO'ya göre İstanbul'da ocak ayı enflasyonu yüzde 5,16 olarak belirlenmişti.

Endekste madde sepetinde değişikliklere gidilirken; mevcut endekste 242 olan madde sayısı 493'e, 8 olan ana grup sayısı da 12'ye yükseltilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber