İTO açıkladı! İstanbul'un şubat enflasyonu belli oldu

İstanbul'da şubat enflasyonu açıklandı. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı ve İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi şubatta aylık yüzde 3,19 arttı.

İTO'ya göre İstanbul'un enfasyonu yıllık bazda enflasyon yüzde 48,40'tan yüzde 45,35'e geriledi.

Şubat ayında en yüksek grup artışı yüzde 4,14 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda, en yüksek azalış yüzde 0,95 sağlık grubunda izlendi.

Şubatta bir önceki aya göre fiyat değişimleri gruplara göre şöyle şekillendi:

Çeşitli mal ve hizmetler grubu: Yüzde 4,14

Lokanta ve oteller grubu: Yüzde 4,09

Konut harcamaları grubu: Yüzde 3,93

Gıda ve alkolsüz içecekler grubu: Yüzde 3,41

Ev eşyası harcamaları grubu: Yüzde 2,30

Eğitim harcamaları grubu: Yüzde 1,98

Eğlence ve kültür harcamaları grubu: Yüzde 1,48

Ulaştırma harcamaları grubu: Yüzde 1,40

Alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubu: Yüzde 0,25

Giyim ve ayakkabı harcamaları grubu: Yüzde 0,14

Öte yandan sağlık harcamaları grubunda yüzde 0,95 azalış gerçekleşti.

Toptan fiyatlarda durum ne?

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, kimyevi maddeler grubunda yüzde 8,91, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,37, inşaat malzemelerinde yüzde 2,29, madenler grubunda yüzde 1,77, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,11 ve yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,57 artış gözlenirken, mensucat grubunda ise fiyat değişimi olmadı.

Endeks değişikliği sonrası ikinci veri

İTO geçen ay endekste değişiklik yapmıştı. İTO'nun endeksi yenilenmiş metodolojisiyle ilk kez geçen ay yayımlandı.

İTO'ya göre İstanbul'da ocak ayı enflasyonu yüzde 5,16 olarak belirlenmişti.

Endekste madde sepetinde değişikliklere gidilirken; mevcut endekste 242 olan madde sayısı 493'e, 8 olan ana grup sayısı da 12'ye yükseltilmişti.