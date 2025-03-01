Şimşek duyurdu: Yeni kefalet paketi ile ihracatçılara 50 milyar liralık finansman

'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa etti
'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa etti
Bahçeli: İmralı'da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir
Bahçeli: İmralı'da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir
Girişimcilere 2 Milyon Liraya Kadar Destek Geliyor...
Girişimcilere 2 Milyon Liraya Kadar Destek Geliyor...
Erdoğan: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider
Erdoğan: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Hatay'da feci kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Hatay'da feci kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Martta doğal gaza zam olacak mı?
Martta doğal gaza zam olacak mı?
Yılmaz: Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçildi
Yılmaz: Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçildi
Zorlu Holding CEO'su, 'Ramazan' paylaşımı için özür dilemedi
Zorlu Holding CEO'su, 'Ramazan' paylaşımı için özür dilemedi
Memişoğlu'ndan kanser tedavisi müjdesi: Türkiye'de bir ilk olacak
Memişoğlu'ndan kanser tedavisi müjdesi: Türkiye'de bir ilk olacak
Bolat: Türkiye ekonomisi üretimi artırıp büyümeye devam ediyor
Bolat: Türkiye ekonomisi üretimi artırıp büyümeye devam ediyor
İTO açıkladı! İstanbul'un şubat enflasyonu belli oldu
İTO açıkladı! İstanbul'un şubat enflasyonu belli oldu
Işıkhan duyurdu: Çocuk bakım desteği 7 bin 500 liraya çıkarıldı
Işıkhan duyurdu: Çocuk bakım desteği 7 bin 500 liraya çıkarıldı
Rayiç bedeline son: 'Değer haritaları' oluşturulacak
Rayiç bedeline son: 'Değer haritaları' oluşturulacak
Tescillenen ata tohumları Tarım Kredi marketlerinde satışa sunuldu
Tescillenen ata tohumları Tarım Kredi marketlerinde satışa sunuldu
Bakan Tunç yanıtladı: Denetimli serbestliğin kapsamı genişleyecek mi?
Bakan Tunç yanıtladı: Denetimli serbestliğin kapsamı genişleyecek mi?
PKK ateşkes ilan etti
PKK ateşkes ilan etti
Meteoroloji'den önemli uyarı: Kar, ve buzlanmaya dikkat!
Meteoroloji'den önemli uyarı: Kar, ve buzlanmaya dikkat!
Yedi ülkeye yeni büyükelçi atandı
Yedi ülkeye yeni büyükelçi atandı
Türkmen gazı bugün geliyor! On haneden birini ısıtacak...
Türkmen gazı bugün geliyor! On haneden birini ısıtacak...
Yanlış ödeme türü Maliye'ye takılıyor! GİB açıklama yaptı
Yanlış ödeme türü Maliye'ye takılıyor! GİB açıklama yaptı
Işıkhan duyurdu: Babaya doğum izninde işçi-memur ayrımı kalkıyor
Işıkhan duyurdu: Babaya doğum izninde işçi-memur ayrımı kalkıyor
Merkez Bankası Faiz İndirimi Yapacak mı?
Merkez Bankası Faiz İndirimi Yapacak mı?
1 mart 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
1 mart 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
MESEM üzerinden 77 milyon liralık vurgunda 20 tutuklama
MESEM üzerinden 77 milyon liralık vurgunda 20 tutuklama
Trump ile Zelenskiy, Oval Ofis'te kameralar önünde tartıştı
Trump ile Zelenskiy, Oval Ofis'te kameralar önünde tartıştı
Erdoğan'dan Öcalan'ın çağrısıyla ilgili ilk açıklama
Erdoğan'dan Öcalan'ın çağrısıyla ilgili ilk açıklama
Bakan Tunç: Terörle mücadelede başarı sağlandı
Bakan Tunç: Terörle mücadelede başarı sağlandı
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 23 bin TL'nin üzerine çıktı
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 23 bin TL'nin üzerine çıktı
Bakan Tekin: 28 Şubat, geçmişle bağları koparma sürecinin zirvesiydi
Bakan Tekin: 28 Şubat, geçmişle bağları koparma sürecinin zirvesiydi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Şimşek duyurdu: Yeni kefalet paketi ile ihracatçılara 50 milyar liralık finansman

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihracatçılar ve döviz kazandırıcı faaliyet gösteren firmalar için 50 milyar liralık kredi hacmi oluşturacak yeni bir kefalet paketi başlatıyor. Bu paket, 41 milyar liralık kefalet desteğiyle reel sektörü önemli ölçüde destekleyecek.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 01 Mart 2025 12:51, Son Güncelleme : 01 Mart 2025 12:56
Yazdır
Şimşek duyurdu: Yeni kefalet paketi ile ihracatçılara 50 milyar liralık finansman

Hazine ve Maliye Bakanlığı, reel sektör için önemli bir destek adımı attı ve ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen yeni bir kefalet paketi hazırladı.

Yeni paket, ihracatçılar ve döviz kazandırıcı faaliyet gösteren firmalar için yaklaşık 50 milyar liralık kredi hacmi oluşturulmasına olanak tanıyacak. Paketin toplam kefalet limiti ise 41 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni destek paketinin 15 gün içinde devreye alınacağını duyurdu ve ihracatçılarla iş dünyasının her zaman yanında olacaklarını belirtti. Bakan Şimşek, ihracatçılara uygun şartlarla finansman desteği sağlamak için Hazine destekli kefalet sistemini etkin olarak kullandıklarını ifade etti.

Yeni paket kapsamında, İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) aracılığıyla KOBİ'lere ve ihracatçı firmalara finansman desteği sağlanacak. Ayrıca, dijital dönüşüm yatırımlarına yönelik 1 milyar lira kefalet limitli ayrı bir destek paketi de oluşturulacak. Katılım finans esaslarına uygun finansman talep eden firmalar için 5 milyar lira kefalet limitiyle yeni bir destek paketi hazırlandı.

Ayrıca, ihracatçılar için mevcut döviz satış zorunluluğu da yüzde 25'e düşürüldü. Yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle, ihracatçıların kambiyo yükümlülükleri hafifletilecek, menkul satış sözleşmelerindeki ödeme yükümlülükleri ise döviz veya dövize endeksli olarak yapılabilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber