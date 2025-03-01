Karısını evde başka bir adamla görünce dehşet saçtı

Dün gece saatlerinde Gebze ilçesi İnönü Mahallesi'nde iddiaya göre Y.K., evinde M.Ç. isimli erkeği karısı S.K. ile görünce aldatıldığını düşündü.

İKİSİNİ DE BIÇAKLA YARALADI

Y.K.; M.Ç. ve S.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.K., M.Ç.'yi kalçasından, eşini ise elinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINDA

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayı gerçekleştiren Y.K. gözaltına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.