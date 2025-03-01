Memişoğlu'ndan kanser tedavisi müjdesi: Türkiye'de bir ilk olacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK

Bakan Memişoğlu, "Türkiye'de ilk kez, bazı kan kanseri türlerinin tedavisinde kullanılacak CD 19 CAR-T hücre tedavisinin klinik araştırmaları ve üretimi, yerli bir firma tarafından gerçekleştirilecek." dedi.

ÖZEL HASTANELERDE MEVZUAT DEĞİŞİMİ

"Özel hastaneler mevzuatını değiştirip daha kontrol edilebilir ve denetlenebilir hale getiriyoruz" diyen Memişoğlu, konuşmasının devamında "Yeni aile hekimliği yönetmeliği ile vatandaşların ilk durağı hastaneler değil ASM'ler olacak." şeklinde konuştu.

AMBULANSLARIN RENGİ AYRILACAK

Bakan Memişoğlu ayrıca, 112 ambulanslarıyla kronik hastanın naklini yapan ambulansların rengi ayrılacağını açıkladı.