Memişoğlu'ndan kanser tedavisi müjdesi: Türkiye'de bir ilk olacak
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bazı kan kanseri türlerinin tedavisinde kullanılacak CD 19 CAR-T hücre tedavisinin klinik araştırmaları ve üretimi, yerli bir firma tarafından yapılacağını duyurdu. Öte yandan Memişoğlu, "112 ambulansları yani kırmızı ambulanslarla, kronik hastaların nakillerini yapacak ambulanslar artık renk olarak ayırt edilecek şekilde farklılaşacak." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mart 2025 14:03, Son Güncelleme : 01 Mart 2025 14:04
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK
Bakan Memişoğlu, "Türkiye'de ilk kez, bazı kan kanseri türlerinin tedavisinde kullanılacak CD 19 CAR-T hücre tedavisinin klinik araştırmaları ve üretimi, yerli bir firma tarafından gerçekleştirilecek." dedi.
ÖZEL HASTANELERDE MEVZUAT DEĞİŞİMİ
"Özel hastaneler mevzuatını değiştirip daha kontrol edilebilir ve denetlenebilir hale getiriyoruz" diyen Memişoğlu, konuşmasının devamında "Yeni aile hekimliği yönetmeliği ile vatandaşların ilk durağı hastaneler değil ASM'ler olacak." şeklinde konuştu.
AMBULANSLARIN RENGİ AYRILACAK
Bakan Memişoğlu ayrıca, 112 ambulanslarıyla kronik hastanın naklini yapan ambulansların rengi ayrılacağını açıkladı.