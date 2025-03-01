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Beşiktaş'ın eski başkanı Hüseyin Yücel 10 milyon Euro'luk sözünü tuttu

Beşiktaş'ın eski başkanı Hüseyin Yücel, kulübün divan kurulu toplantısında konuşma yaptı. Başkan adayı olduğu dönemde bir televizyon programında dile getirdiği sözü yerine getireceğini açıklayan Yücel, BJK'den alacağı 10 milyon Euro'yu 3 Mart 2025 itibarıyla kulübe bağışlayacağını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2025 15:00, Son Güncelleme : 01 Mart 2025 14:50
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Beşiktaş'ın eski başkanı Hüseyin Yücel 10 milyon Euro'luk sözünü tuttu

Siyah-beyazlı kulübün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda gerçekleştirilen 2024 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısında söz alan isimlerden biri de Beşiktaş'ın eski başkanı Hüseyin Yücel oldu.

"Beşiktaş'ın 1 lirasına göz koyan karşısında beni bulur"

Konuşmasında Yücel, "Benim Beşiktaş'tan hiçbir çıkarım yok. Sayın Başkan, Beşiktaş'ın iyiliğini düşünüp iyiliği için bir şeyler yapın. Camiaya bir sözüm vardı. Başkanla beraber katıldığım bir televizyon programında seçilmesem dahi maddi sözlerde bulunmuştum. Kulüpten alacağım 10 milyon Euro'yu pazartesi itibarıyla kulübe bağışlayacağımı söylemek isterim" dedi ve ekledi:

"Ben dahil herkes kulübün yetkili kurulları ve Türk adaleti karşısında sorumluluk alanındaki faaliyetler hakkında hesap verecektir, vermelidir. Beşiktaş'ın 1 lirasına göz koyan haysiyetsiz biri varsa önce karşısında beni bulacaktır. Buraya her zaman hesap vermeye de gerekirse hesap sormaya da geleceğim."

"Kenetlenmeye ihtiyacımız var"

Başkan Adalı'nın mayıs ayındaki seçimde görevine devam etmesi gerektiğini söyleyen Yücel, "Bizim kenetlenmeye ihtiyacımız var. Artık ileri bakmamız gerekiyor, aramızdaki buzları eritmemiz gerekiyor. Sayın Başkan ile bir yarışa girdik, kendisi ve arkadaşları seçimi kazandı. Mayısta başkanın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum, başkanın arkasındayım. Denetim kurulu raporunda artık geçmişin teselli edici hatıralarını ve geçmiş dönemlerin hatalarına odaklanmayı geride bırakıp kulübün geleceğini sarsan iktidarsızlığa karşı net ve kararlı adımlar atma vaktidir. Buradayım, herhangi bir hesap verilecekse saklanmıyorum, kaçmıyorum" şeklinde konuştu.

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