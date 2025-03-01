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Türkiye'de deprem sigortalı konut sayısı 11 milyonun üzerine çıktı

Türkiye'deki deprem sigortası oranları artış göstermeye devam ediyor. 11,3 milyon sigortalı konutla zorunlu deprem sigortası oranı yüzde 56 seviyelerine ulaşırken, Bolu yüzde 90 ile sigortalılık oranında birinci sırada yer aldı. Türkiye, deprem bilincinin arttığı bu dönemde, sigorta oranları bakımından dünya ülkelerine göre oldukça yüksek bir seviyede bulunuyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 01 Mart 2025 15:13, Son Güncelleme : 01 Mart 2025 15:15
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Türkiye'de deprem sigortalı konut sayısı 11 milyonun üzerine çıktı

Türkiye'de deprem sigortası farkındalığı artıyor. 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Doğal Afet Sigortaları Kurumu'ndan (DASK) alınan verilere göre, zorunlu deprem sigortası kapsamındaki konut sayısı 11,3 milyonu aşarken, sigortalılık oranı Türkiye genelinde yüzde 56 seviyesine ulaştı.

İl bazında sigortalılık oranları değişkenlik gösteriyor. Bolu, yüzde 90 ile en yüksek sigortalılık oranına sahip il olarak ön plana çıkarken, onu Düzce (yüzde 89), Yalova (yüzde 84), Bingöl ve Muğla (yüzde 83) takip etti. Karadeniz Bölgesi, yüzde 45'lik sigortalılık oranıyla en düşük düzeye sahip bölge olurken, Şırnak, Gümüşhane, Siirt, Rize ve Bayburt ise sigortalılık oranının düşük olduğu diğer iller olarak dikkat çekti.

Türkiye'de, özellikle Marmara Bölgesi'nde sigortalılık oranı yüksek. Bu bölgede 4 milyon 369 bin 653 konut Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altına alınmış durumda. Marmara'yı, Doğu Anadolu, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgeleri takip etti.

Dünyada deprem sigortası oranları Türkiye'nin oldukça gerisinde. Japonya'da yüzde 30, ABD'nin California eyaletinde ise yüzde 15 seviyelerinde olan bu oran, Türkiye'yi dünya genelindeki örnek uygulamalara göre oldukça üst sıralara taşıyor.

Zorunlu Deprem Sigortası, Türkiye'de 25 yıldır yürürlükte. Bu süreçte, sigorta şirketleri ve DASK, toplumda sigorta bilincini artırmak amacıyla çeşitli kampanyalar düzenledi. Sigortalılık oranlarının daha da arttırılması hedefiyle çalışmalar devam ediyor.

Sigorta tazminatları ve ödeme gücü

DASK, deprem sigortası kapsamında şu ana kadar 688 bin hasar dosyasına karşılık 41 milyar TL'lik ödeme yaptı. 2025 yılı itibarıyla DASK'ın ödeme gücü 355 milyar TL'ye çıkarılacak. Bu ödeme gücü, bir yıl içinde iki ayrı büyük depremin meydana gelmesi durumunda iki kez kullanılabilecek.

Hasar beyanı ve deprem sigortası

DASK, sigortalılara doğru beyanın önemini vurguluyor. Mesken sahibinin, deprem sigortası kapsamında hasarını tam alabilmesi için brüt yüzölçümü, yapı tipi ve hasar durumunu doğru bildirmesi gerekiyor. Ayrıca, poliçe sahibinin iletişim bilgilerinin doğru olması, hasar tespit sürecinin hızlanmasına katkı sağlıyor.

Enflasyon koruması ile deprem sigortası

2024 yılı itibarıyla DASK, sigorta poliçelerine enflasyon koruması ekledi. Bu, sigorta teminatlarının enflasyon oranında artması sağlanarak, sigortalıların teminatlarının her zaman güncel kalması sağlanıyor. Betonarme yapılar için belirlenen birim metrekare bedeli 7 bin 800 TL olarak yükseltilirken, azami teminat tutarı ise 1 milyon 653 bin 563 TL olarak belirlendi.

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