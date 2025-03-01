Trump'dan İsrail'e yeni silah paketi!

ABD, İsrail'e yaklaşık 3 milyar dolarlık yeni silah satışına onay verdi. ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının bu satışa onay verdiği duyuruldu. Bu onay, Donald Trump yönetiminin bu ay içinde verdiği ikinci silah satış paketi olarak kayıtlara geçti.

Satış onayları, Kongre'ye resmi olarak bildirildi. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre'de, söz konusu silah satışlarına engel olacak herhangi bir adım atılması beklenmiyor.

İlk satış onayı, İsrail'e çok sayıda D9 buldozerle ilgili ekipmanları kapsıyor ve bu satışın değeri yaklaşık 295 milyon dolar olarak belirtildi. Diğer bir açıklamada ise, İsrail'e toplamda 2 milyar doları bulan çeşitli bomba ve ilgili parçaların satışına onay verildiği kaydedildi.

Son olarak, ABD, İsrail'e 675 milyon dolarlık mühimmat, güdüm kitleri, mühimmat desteği ve ilgili teçhizatın satışına da onay vermiş. Böylece, ABD'den İsrail'e yapılan silah satışlarının toplam değeri 3 milyar doları geçmişti.

Bu, Donald Trump yönetiminin bu ay içinde verdiği ikinci büyük silah satış paketi. Geçtiğimiz haftalarda, ABD, İsrail'e 7,4 milyar dolarlık silah satışına onay vermişti.