Yılmaz: Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yönelik silah bırakmak çağrısı ve terör örgütü PKK'nın yanıtını değerlendirdi.

Yılmaz açıklamasında, "Türkiye Yüzyılı Vizyonunun ayrılmaz bir parçası olan Terörsüz Türkiye hedefi güvenlik bakımından olduğu kadar, daha hızlı kalkınmak ve demokrasimizin standartlarını yükseltmek bakımından da son derece kıymetlidir. Terörün doğrudan verdiği zararların yanı sıra, ekonomik ve sosyal kalkınmaya vurduğu darbe, yatırım ortamına yaptığı olumsuz etki açıktır. Tarımdan turizme, enerjiden madenciliği, eğitimden sağlığa bir çok alanda terör, ülkemizin potansiyelini ve insanımızın refahını aşağıya çekmiştir." yorumunu yaptı.