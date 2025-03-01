İnan Kıraç'a vasi tayin edildi

Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle Anadolu 18. Aile Mahkemesinde dava açmıştı.

Söz konusu raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi.

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