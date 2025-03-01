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Trafikte ikinci kez drift atan sürücünün ehliyeti iptal edildi

İstanbul'da ikinci kez trafikte drift attığı belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi ve sürücüye 52 bin 712 lira ceza kesildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2025 16:18, Son Güncelleme : 01 Mart 2025 16:20
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Trafikte ikinci kez drift atan sürücünün ehliyeti iptal edildi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, Kadıköy'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürüp, "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Aracının plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü Ö.F.K. gözaltına alındı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden sürücüye 52 bin 712 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, Ö.F.K'nin 5 yıl içerisinde iki kez "drift atmak" maddesini ihlal ettiğinden sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

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