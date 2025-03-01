Zorlu Holding CEO'su, 'Ramazan' paylaşımı için özür dilemedi

Müslümanlar için büyük bir manevi değere sahip olan Ramazan ayı, bu gece yapılan ilk sahurla birlikte başladı. Tüm İslam alemi, bereketin, paylaşmanın ve sabrın simgesi olan bu mübarek ayın ilk orucunu tutarken, iş dünyasından da Ramazan'a dair mesajlar gelmeye başladı.

Bu kapsamda, Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayının önemine vurgu yaparak çalışanlarına ve tüm Müslümanlara yönelik bir tebrik mesajı yayımladı. Ancak, Vestel'in bağlı olduğu Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal, Ergün Güler'in bu paylaşımına tepki gösterdi ve tüm grup yöneticilerine mail attı.

CEM KÖKSAL: 70 YILLIK TARİHİMİZDE RAMAZAN AYI KUTLAMASI YOK

Güler'in, "Değerli ailem" diye başladığı ve "Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum." diye bitirdiği tebrik mesajına Cem Köksal, tüm çalışanların göreceği şekilde paylaştığı mesajda, "Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var." şeklinde tepki gösterdi.

CEM KÖKSAL'A TEPKİLER ARTIYOR

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın yaptığı açıklamalar, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada tepkiler hızla büyüyor. Köksal'ın sözlerine karşı oluşan tepkiler, holding bünyesindeki markalara yönelik boykot çağrılarına dönüşmüş durumda.

Ancak tepkilere rağmen ne Zorlu Holding'ten ne de Holding CEO'su Cem Köksal özür mahiyetinde bir açıklama dahi yapılmadı

Türkiye'de Vestel'in bu saygısızlığı konuşulurken, Batı dünyasında farklı manzaralar yaşandı. Tüm dünya tarafından bilinen bir çok kişi ve önemli kurumlar, resmi hesapları üzerinden Ramazan tebriği mesajları yayınladı.

APPLE CEO'SU TİM COOK

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple'ın CEO'su Tim Cook da, Müslüman aleminin Ramazan Ayı'nı kutladı.

Cook mesajında, "Dünya genelinde oruç tutan herkesin Ramazan Ayı mübarek olsun!" ifadelerine yer verdi.

ABD'Lİ GOLDEN STATE WORRİORS

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco şehrine ait bir profesyonel basketbol takımı olan Golden State Worriors da Ramazan mesajı yayınladı.

Mesajda, "Ramazan Ayı mübarek olsun" denildi.

ALMANYA: FC BAYERN

Almanya'nın Münih şehrine ait bir futbol kulübü olan FuBball-Club Bayern München de Ramazan Ayı'nın gelişini kutladı.

Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, "Dünya genelindeki tüm FC Bayern taraftarlarının Ramazan Ayı mübarek olsun! " denildi.