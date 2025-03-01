Teğmenlerin kılıçlı yemini sonrası ikinci istifa
Teğmenlerin ihracına karşı oy kullanan Tuğgeneral Hakan Tutucu emekliliğini istedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mart 2025 16:36, Son Güncelleme : 01 Mart 2025 16:37
TSK'dan gündem olan teğmenlerin kılıçlı yemininde 5 teğmen ihraç edilmişti. Kılıçlı yemin sonrası ihraç talebine karşı oy kullanan Tuğgeneral Hakan Tutucu, emekliliğini istedi.
Daha önce de Korgeneral emekliliğini istemişti
Teğmenlerin ihraç edilmesine karşı oy kullanarak şerh koyan Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan da emeklilik dilekçesini vermişti.