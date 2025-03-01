Hatay'da feci kaza: 6 ölü, 8 yaralı

Hatay Valisi Masatlı, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını belirtti.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.

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