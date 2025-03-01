Hatay'da feci kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Hatay Antakya Reyhanlı yolu Üzümdalı mevkiinde yolcu servisi park halindeki tıra çarptı. Kazada ilk belirleme göre 6 kişi öldü, 8 yaralandı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 01 Mart 2025 17:17, Son Güncelleme : 01 Mart 2025 17:19
Antakya-Reyhanlı karayolu Üzümdalı Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki işçi servisi önündeki tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.
Hatay Valisi Masatlı, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını belirtti.