İkinci dönem ara tatili ne zaman başlayacak?

İkinci dönem 20 Haziran 2025 Cuma günü öğrencilerin karne alması ile son bulacak. Yeni eğitim ve öğretim yılı 2025 yılı eylül ayında başlayacak.

2024-2025 yılında ilk ara tatil 31 Ocak 2025 Cuma günü sonlandı ve ikinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başladı. Öğrenciler ikinci dönem ara tatilini ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yaşamış olacak.

Öğrenciler heyecanla nisan tatilini bekliyor! Yoğun temponun ardından öğrenciler bir hafta tatil yapıyor olacaklar. Okullarda birinci dönem ara tatili 11- 15 Kasım tarihlerindeydi. İkinci dönem dersleri ise 3 Şubat günü başladı. İşte, okulların kapanacağı tarih...

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