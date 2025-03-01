İkinci dönem ara tatili ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre okullarda ikinci ara tatil mart ayı sonunda başlıyor...Öğrenciler 2024-2025 yılı ikinci ara tatil tarihlerini beklemeye koyuldu.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 01 Mart 2025 20:00, Son Güncelleme : 01 Mart 2025 20:01
Öğrenciler heyecanla nisan tatilini bekliyor! Yoğun temponun ardından öğrenciler bir hafta tatil yapıyor olacaklar. Okullarda birinci dönem ara tatili 11- 15 Kasım tarihlerindeydi. İkinci dönem dersleri ise 3 Şubat günü başladı. İşte, okulların kapanacağı tarih...
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
2024-2025 yılında ilk ara tatil 31 Ocak 2025 Cuma günü sonlandı ve ikinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başladı. Öğrenciler ikinci dönem ara tatilini ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yaşamış olacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
İkinci dönem 20 Haziran 2025 Cuma günü öğrencilerin karne alması ile son bulacak. Yeni eğitim ve öğretim yılı 2025 yılı eylül ayında başlayacak.