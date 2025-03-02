Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayına ilişkin 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Köksal soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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