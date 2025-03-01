Sözün Özü Türkistan'da olacak

TRT Avaz bir ilke daha imza atıyor

TRT Avaz'ın Ramazan Programı Türk dünyasının manevi başkentlerinden biri olan Özbekistan'ın Semerkant şehrinden yayında olacak.

TRT Avaz'ın Ramazan Programı, hem Türk dünyasına ışık tutacak hem de izleyenleri benzersiz bir manevi iklim ile buluşturacak.

Projede yalnızca TRT Avaz ekibi çalışmadı. Özbekistanlı alanında uzman bir ekip de projeye katkı verdi.

TRT Avaz Kanal Koordinatörü Yücel Kılıçkaya, programın büyük bir emekle hazırlandığını kaydetti.

Muhammed Burak Yayla'nın sunumuyla, alanında uzman konukların katkı sağlayacağı programda Hoca Ahmet Yesevi'nin hikmetlerinden esintiler Akapella formunda seyirci ile buluşacak.

Yesevi Vokal grubu seyircilere doyumsuz anlar yaşatacak.

"Türkistan'da Sözün Özü" Ramazan programı Türkiye saati ile her gün 18:30'da TRT Avaz ekranlarda olacak.