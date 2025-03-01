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Erdoğan: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın silah bıraktırılması sürecine dair çok net mesajlar verdi. 'Uzatılan elin havada bırakılması veya ısırılması halinde demir yumruklarını hazır tuttuklarını' belirten Erdoğan, "Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2025 20:47, Son Güncelleme : 01 Mart 2025 22:16
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Erdoğan: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, terör örgütü PKK'nın silah bıraktırılması sürecine dair yeni açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı, "Uzattığımız elin havada bırakılması veya ısırılması halinde de demir yumruğumuzu daima hazır tutuyoruz" dedi.

'Adımları Türk milletinin istikbali için atıyoruz'

Erdoğan, barış ve huzur içerisinde yaşamayı sevdikleri kadar değerler, inanç, vatan ve devlet için de o derece tavizsiz olduklarını belirterek 'bugün her alanda güçlü, kudretli, müessir ve kolu uzun bir Türkiye' olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı, "Oyuna gelen değil, bölgesinde ve ötesinde oyun kuran, kendisine yönelik sinsi ve kirli oyunları bozan çok farklı bir Türkiye var. Hangi adımı atıyorsak, Türkiye'nin ve Türk milletinin istikbali için atıyoruz." ifadelerini kullandı.

'Verilen sözler tutulmazsa...'

Erdoğan, başkalarının gündemlerine hapsolmadan kendi önceliklerine göre tarihin akışını değiştiren politikaları kararlılıkla hayata geçirdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin sınırları içinde ve dışında terörle mücadele konusunda sadece bölgenin değil, dünyanın en güçlü, kabiliyetli ve dirayetli ülkesi olduğunu dile getirdi.

Erdoğan şunları söyledi: "Şayet verilen sözler tutulmaz sürekli oyalama, göz boyama isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider. Halen devam eden operasyonlarımızı gerekiyorsa taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz."

Teröristbaşı Öcalan çağrı yapmıştı

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın açıklaması 27 Şubat'ta DEM Parti heyeti tarafından okunmuştu. Öcalan PKK'ya silah bırakarak kendisini lağvetmesi çağrısında bulunmuştu. Öcalan'ın çağrısına uyduklarını duyuran PKK ise ateşkes ilan ettiklerini duyurmuştu.

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