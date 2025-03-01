Girişimcilere 2 Milyon Liraya Kadar Destek Geliyor...

Kacır, sosyal medya hesabından, KOSGEB'in "Girişimci Destek Programı"nın detaylarını paylaştı.

Başvurular 31 Mart 2025'e Kadar Devam Edecek

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl açılan çağrılar kapsamında 1631 projeye toplam 2 milyar 200 milyon lira kaynak sağlandığını belirtti. 2025 yılı 1. dönem başvurularının 1-31 Mart 2025 tarihleri arasında alınacağı ifade edildi.

2024'te 3 Dönem Başvuru Alındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla 2024'te güncellenen Girişimci Destek Programı-İş Geliştirme Desteği kapsamında geçen yıl 3 başvuru dönemi tamamlandı.