Girişimcilere 2 Milyon Liraya Kadar Destek Geliyor...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlanacağını duyurdu.
Kacır, sosyal medya hesabından, KOSGEB'in "Girişimci Destek Programı"nın detaylarını paylaştı.
Başvurular 31 Mart 2025'e Kadar Devam Edecek
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl açılan çağrılar kapsamında 1631 projeye toplam 2 milyar 200 milyon lira kaynak sağlandığını belirtti. 2025 yılı 1. dönem başvurularının 1-31 Mart 2025 tarihleri arasında alınacağı ifade edildi.
2024'te 3 Dönem Başvuru Alındı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla 2024'te güncellenen Girişimci Destek Programı-İş Geliştirme Desteği kapsamında geçen yıl 3 başvuru dönemi tamamlandı.
- 1. dönem başvurularında 521 projeye 660 milyon lira,
- 2. dönem başvurularında 543 projeye 725 milyon lira,
- . dönem başvurularında 567 projeye 815 milyon lira destek sağlandı.
2024 yılı toplamında 1631 projeye 2 milyar 200 milyon lira destek verildiği belirtildi.
Girişimciler için büyük bir fırsat sunan programın yeni dönem başvuruları için son tarih 31 Mart 2025 olarak duyuruldu.