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'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa etti

Zorlu Holding, holdingin CEO'su Cem Köksal'ın istifa ettiğini açıkladı. Açıklamada, Zorlu Holding'in 1953 yılından beri Türkiye'nin milli ve manevi değerleriyle bütünleşen bir kurum olduğu belirtilerek "Zorlu Grubu olarak yaşanan bu gelişmelerden dolayı tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna üzüntülerimizi bildiririz" dendi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 01 Mart 2025 23:54, Son Güncelleme : 01 Mart 2025 23:57
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'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa etti

Vestel'in CEO'su Ergün Güler'e gönderdiği e-postanın sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal istifa etti.

Zorlu Holding, konuya ilişkin bugün yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal ve Grup şirketlerimizden Vestel CEO'su Ergün Güler arasındaki yönetim ilkelerine ilişkin şirket içi bir tartışmanın kamuoyuna yansıması sonucunda oluşan hassasiyeti paylaşıyor; kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve Grubumuzun konuya ilişkin duruşunu açıklamak amacıyla aşağıdaki bilgileri iletmek istiyoruz" ifadesine yer verildi.

İstifa etti

Açıklamada, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın 1 Mart 2025 tarihinde görevinden istifa ettiği belirtilerek "Zorlu Holding'in 1953 yılından bu yana aile değerleri ve iş ahlakına sahip, ülkemizin milli ve manevi değerleriyle bütünleşen bir kurum olduğu kamuoyunun da malumudur" dendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Grubumuzun, hissedarlarımızın ve tüm yönetim kadrolarımızın her zaman toplumsal konularla ne denli iç içe ve sorumluluk sahibi bir davranış içerisinde olduğu bilinmektedir. Zorlu Grubu olarak yaşanan bu gelişmelerden dolayı tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna üzüntülerimizi bildiririz."

Ne olmuştu?

Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal'ın, Ramazan ayı nedeniyle tebrik mesajı yayınlayan Vestel'in CEO'su Ergün Güler'e gönderdiği e-posta sosyal medyada dolaşıma girmişti.

Köksal, e-postasında, holdingin yalnızca Ramazan ve Kurban bayramlarını kurumsal olarak kutladığını belirterek, dini günlere bağımsız bir duruş sergilediklerini ifade etmişti.

Konuya ilişkin daha önce de uyarıda bulunduğunu söyleyen Köksal, bu tür kutlamaların tekrar edilmemesi gerektiğini de vurgulamıştı.

Köksal, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

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