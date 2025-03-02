JGK'dan otobüs şoförüne saldırıya ilişkin açıklama

Komutanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Erzincan il merkezinde 1 Mart'ta trafikte yol verme tartışması sonucunda şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün önünü kesen şahıs, jandarma personeli olduğunu iddia ederek otobüsün şoförüne sözlü ve fiili saldırı gerçekleştirmiştir. Olayla ilgili adli tahkikata başlanılmış olup saldırıyı gerçekleştiren şahsın jandarma personeli olmadığı tespit edilmiştir."