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Trafik suçlarında cezalar artıyor! Alkollü araç kullanmanın 'yatarı' olacak

Yeni yargı paketi kapsamında trafikte insanların can ve mal güvenliğine kastedenlere yönelik düzenlemeler yolda. Pakette yer alan öneriler kabul edilirse drift atanları 80 bin lira, ehliyetsiz araç kullananları ise 40 bin liraya varan cezalar bekliyor. Ayrıca alkollü araç kullanmanın cezaevinde 'yatarı' olacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Mart 2025 07:46, Son Güncelleme : 02 Mart 2025 07:55
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Trafik suçlarında cezalar artıyor! Alkollü araç kullanmanın 'yatarı' olacak

Adalet Bakanlığı ile AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni yargı paketi ile trafik suçları konusunda yatarı olan hapis cezası dahil, ehliyete el koyma ve yüksek para cezaları getirilmesi öngörülüyor.

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek yeni yargı paketi kapsamında ceza infaz sisteminde yapılacak değişikliklerin yanı sıra, caydırıcı olmaktan çıkan bazı trafik suçlarının cezaları da yeniden düzenleniyor. Buna göre, alkollü araç kullanmada hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 6 aya çıkarılacak ve bu cezanın yatarı olacak. İki yıl olan üst sınır ise değiştirilmiyor.

Yeni öneri kabul görürse, alkollü araç kullananlar en az 36 gün, en fazla 144 gün cezaevinde kalacak. Ayrıca 9 bin 267 lira olan alkollü araç kullanma cezası 50 bin liraya, ehliyete el koyma süresi de 6 aydan 1 yıla çıkarılacak. Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezası 47 bin 842 liradan 100 bin liraya yükseltilecek, ehliyeti geri alma süresi ise mevcutta olduğu gibi 5 yıl olarak uygulanacak.

MAGANDALAR YANDI

Trafikte drift atanlara verilen ceza 46 bin 392 liradan 80 bin liraya, ehliyete el koyma süresi de 60 günden bir yıla çıkarılacak. Yine 9 bin 267 lira olan makas atma cezası 50 bin lira olarak uygulanacak, bir yıl süreyle ehliyet geri alınacak. Pakette ayrıca ehliyetsiz araç kullanmanın cezasının 18 bin 677 liradan 40 bin liraya çıkarılması öngörülüyor. Trafikte ambulans, polis ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin cezası ise 993 liradan 20 bin liraya çıkarılıyor.

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