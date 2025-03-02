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Ankara metrosunda yangın tüpleri 2016'dan kalma

Kartalkaya yangınındaki ihmal tartışmaları devam ederken Ankara'daki metro istasyonlarında bulunan yangın tüplerinin eski olduğu ortaya çıktı. Koru, Necatibey ve Kızılay istasyonlarında tarihi geçmeyen hiç tüp yok. Kızılay istasyonundaki tüplerin bir kısmının dolum tarihi 2016, son kullanım tarihi 2020 görünüyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Mart 2025 08:06, Son Güncelleme : 02 Mart 2025 08:06
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Ankara metrosunda yangın tüpleri 2016'dan kalma

Başkent metrosunu kullanan Ankaralıların can güvenliği yok. Ankara'daki metro istasyonlarının olası bir yangına hazır olup olmadığını araştırdık. Yüksek gerilim hatlarının bulunduğu istasyonlarda yaşanacak olası bir felakette, müdahale edilecek ekipmanların çoğunun çalışıp çalışmayacağı meçhul.

TARİHİ GEÇMEMİŞ TÜP YOK

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentin ihtiyaçlarına vakit ve nakit ayıramaz oldu. Yavaş'ın 5 yıldır metrolardaki olası tehlikeyi hiçe sayarak herhangi bir önlem almadığı ortaya çıktı. Metro istasyonlarındaki yangın dolaplarında bulunan söndürme tüplerinin son kullanma tarihinin geçtiği gözlendi. Koru, Necatibey ve Kızılay istasyonlarında kullanma tarihi geçmeyen tek yangın tüpüne rastlanmadı.

DOLAPLARA YILLARDIR BAKILMAMIŞ

Necatibey ve Koru'daki tüplerin çoğunun son kullanma tarihi 2024'ün 6 ve 7'nci aylarında bitmiş. Geçen 8 aya rağmen tüpler değiştirilmemiş. Kızılay istasyonundaki tüplerin çoğunun son dolum tarihi 2016, son kullanma tarihi ise 2020. Dükkan çevresindeki dolaplarda bulunan tüplerin de tarihi geçik. Ayrıca bakımsız dolapların kapakları açılmıyor. Kızılay istasyonundaki birçok yangın dolabının camı ve kapağı kırık, hortumlar da deforme olmuş.

Kimse görmesin

Bazı dolaplarda son kullanma tarihi geçen yangın söndürme tüplerinin özellikle gizlenmesi dikkat çekti. Vatandaşların metro beklerken çok net görebileceği yangın söndürme tüplerinin tarih kısmı yazan yüzü arkaya çevrilmiş.

Ali Kürşat Büyükada

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