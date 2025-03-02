Benzine indirim geliyor

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Ekonomim'in haberine göre; benzinin litre fiyatına 4 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş indirim yapılacak.

Peki, 2 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 2 Mart 2025 Pazar gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.44 TL

Motorin litre fiyatı: 46.58 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.27 TL

Motorin litre fiyatı: 46.47 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.98 TL

Motorin litre fiyatı: 47.29 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.35 TL

Motorin litre fiyatı: 47.66 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL