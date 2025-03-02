Emanet aldığı motosikletle yaptığı kazada hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çanakkale-Biga kara yolunda meydana geldi. Ömer Faruk Fuçucuoğlu'nun kontrolünü yitirdiği 34 ETD 246 plakalı motosiklet, 34 MG 9531 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Fuçucuoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Fuçucuoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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