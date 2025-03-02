İftar menülerindeki fiyat artışı 4 yılda enflasyonu aştı

2025 yılı Ramazan ayı için restoranlar iftar menülerini hazırladı. İftar menülerindeki fiyat artışları ise son 1 yılda gıda enflasyonun altında kaldı.

Ocak 2025 enflasyon verisine göre; 1 yılda gıda fiyatlarındaki artış yüzde 41,76 olurken, İstanbul'un ünlü restoranlarında iftar menülerindeki fiyat artışı ise ortalamada yüzde 32 oldu.

Geçtiğimiz yıl en düşük iftar menüsü 990 TL iken, fiyatlar 4.345 TL'ye kadar çıkıyordu. 2025'te ise menü fiyatları 1.450 TL ile 6.000 TL arasında değişiyor. Ortalama bir iftar menüsü 2.900 TL bandında yer alırken, geçen yıl 2.200 TL civarındaydı.

4 yıla bakınca fiyatlar uçuyor!



2022 yılında İstanbul'un en pahalı mekanlarında iftar menülerinin fiyatlarına bakıldığında; 4 yılda ise enflasyonun çok üzerinde arttığı görülüyor.

2025 yılında 6 bin TL'lik iftar menüsü olan lüks restoranın 2022 yılında iftar menüsü 1.250 TL tutuyordu. Artış oranı yüzde 380 seviyesinde olurken, aynı dönemde TÜFE yüzde 269, gıda enflasyonu ise yüzde 311 oranında artmış görünüyor.

Yine başka Boğaz manzaralı 5 yıldızlı otelde iftar, 2025 yılında 5.250 TL olurken, 2022'de ise 720 TL ile yüzde 629 oranında fiyat artışı yaşanmış oluyor.

Asgari ücret ne durumda?



İki lüks oteldeki iftar menülerinin fiyatlarına yıllar içinde asgari ücret bazında bakıldığında da manzara değişiyor.

2022 yılında asgari ücret ile lüks mekanlarda ortalama 4,7 iftar yapılabilirken, 2023'te 2,6, 2024'te 4,1 ve 2025'te ise 3,9 iftar yapılabiliyor.

Özder Şeyda Uyanık