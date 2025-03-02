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İşgalci İsrail, Gazze'ye yardım girişlerini durdurdu

İşgalci İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2025 10:06, Son Güncelleme : 02 Mart 2025 21:47
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İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu sabah itibarıyla Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği aktarıldı.

İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günlük birinci aşamasının dün itibarıyla sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi.

Soykırımcı İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulundu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, üst düzey askeri komutanlar ve müzakere heyetinin katılımıyla güvenlik toplantısı yapıldığı belirtildi.

Plana göre önerilen ateşkesin ilk gününde Gazze'deki İsrailli esirlerin yarısının ölü veya sağ olarak serbest bırakılacağına dikkati çekilen açıklamada, "Kalıcı bir ateşkes sağlanması halinde ise Gazze'deki esirlerin diğer yarısı serbest bırakılacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Witkoff'un mevcut koşulların savaşı sona erdirmek için nihai bir anlaşmaya varılmasına izin vermediğini, uzun vadeli bir ateşkes için müzakerelerin yürütülmesinin daha fazla zaman gerektirdiğini göz önünde bulundurarak planının ateşkesi uzatmayı amaçladığını söylediği." bilgisi paylaşıldı.

Planın, müzakerelerin ilerlememesi halinde İsrail'e, 42 gün sonra savaşa yeniden başlama hakkı verdiğine işaret edilen açıklamada, "İsrail, esirleri kurtarmak amacıyla ABD önerisini kabul etti ancak Hamas henüz bunu kabul etmedi." iddiasına yer verildi.

Açıklamada, Hamas'ın tutumunu değiştirmesi ve Witkoff planını kabul etmesi halinde İsrail'in derhal planın detayları hakkında müzakerelere başlayacağı vurgulandı.

İsrail'in açıklamasına ilişkin Hamas, arabulucular Mısır ve Katar ile Witkoff'tan henüz bir açıklama gelmedi.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kaldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması dün sona erdi.

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