Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

İstanbul Ticaret Odası (İTO), şubat ayı perakende fiyat değişimlerini açıkladı.

İTO verilerine göre, 336 ana üründen 207'sinin fiyatı arttı, 30 ürünün fiyatı düştü.

Taze fasulye, yüzde 21,55 ile fiyatı en fazla artan ürün oldu.

Diğer zamlanan ürünler:

Yüzde 19,39 ile salatalık

ile salatalık Yüzde 16,74 ile altın mücevherat

ile altın mücevherat Yüzde 14,43 ile erkek berberi

ile erkek berberi Yüzde 13,95 ile zorunlu trafik sigortası

Fiyatı En Çok Düşen Ürünler

Karnabahar yüzde 33 gerilemeyle fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Diğer düşüş gösteren ürünler:

Yüzde 16,78 ile kıvırcık

ile kıvırcık Yüzde 16,09 ile domates

ile domates Yüzde 11,93 ile patlıcan

ile patlıcan Yüzde 11,79 ile şehirlerarası otobüs bileti

Genel Görünüm

Şubat ayında gıda fiyatlarındaki dalgalanma dikkat çekti.

Taze sebze ve meyvede fiyat değişimleri öne çıkarken, ulaşım ve sigorta giderlerinde de artışlar yaşandı.