Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İstanbul'da şubat ayında fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün taze fasulye, en çok düşen ürün ise karnabahar oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2025 10:15, Son Güncelleme : 02 Mart 2025 10:23
İstanbul Ticaret Odası (İTO), şubat ayı perakende fiyat değişimlerini açıkladı.
İTO verilerine göre, 336 ana üründen 207'sinin fiyatı arttı, 30 ürünün fiyatı düştü.
Taze fasulye, yüzde 21,55 ile fiyatı en fazla artan ürün oldu.
Diğer zamlanan ürünler:
- Yüzde 19,39 ile salatalık
- Yüzde 16,74 ile altın mücevherat
- Yüzde 14,43 ile erkek berberi
- Yüzde 13,95 ile zorunlu trafik sigortası
Fiyatı En Çok Düşen Ürünler
Karnabahar yüzde 33 gerilemeyle fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
Diğer düşüş gösteren ürünler:
- Yüzde 16,78 ile kıvırcık
- Yüzde 16,09 ile domates
- Yüzde 11,93 ile patlıcan
- Yüzde 11,79 ile şehirlerarası otobüs bileti
Genel Görünüm
Şubat ayında gıda fiyatlarındaki dalgalanma dikkat çekti.
Taze sebze ve meyvede fiyat değişimleri öne çıkarken, ulaşım ve sigorta giderlerinde de artışlar yaşandı.