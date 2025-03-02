Meclis'e İlginç Talepler: Abi-Abla hitabı yasaklansın

15 Mayıs 2023 - 17 Ocak 2025 tarihleri arasında TBMM Dilekçe Komisyonu'na 15 bin başvuru ulaştı.

Komisyona iletilen dilekçelerde kamu düzeni, eğitim, ekonomi ve sosyal yaşam ile ilgili çeşitli talepler yer aldı.

En Dikkat Çeken Talepler

Abi-Abla hitabının aile dışı kullanımı yasaklansın.

Market çalışanlarının sakal kesme zorunluluğu kaldırılsın.

Sokak düğünleri yasaklansın.

Türkiye'nin resmi para birimi dolar veya avro olsun.

Tüm iller büyükşehir statüsüne alınsın.

Açık öğretim liselerine 40 yaş altı kayıt yaptıramasın.

Antarktika'ya turistik geziler düzenlensin.

Sosyal Haklar ve Çalışma Hayatıyla İlgili Talepler

Kamu işçilerinin yıllık izinlerinde iyileştirme yapılsın.

Engellilere zorunlu indirim uygulamayan firmalara ceza verilsin.

Engelliler Haftası'nda engelli çalışanlar idari izinli sayılsın.

Çalışan öğrencilere örgün eğitime devam edebilmeleri için eğitim izni verilsin.

Kadınlar için haftalık çalışma süresi düşürülsün.

Suriyeli sığınmacıların dönüşü için nakliye ve yol yardımı yapılsın.

Ekonomik ve Hukuki Talepler

Ev kiralarına sınırlama getirilsin.

Madeni para üretimi ve kullanımı kaldırılsın.

ÖTV muafiyeti hakkı gazilere de tanınsın.

Bedelli askerlik hakkı zamanında ödenmediğinde tekrar elde edilebilsin.

Milletvekilliğinden istifa edenlerin vekilliği düşürülsün.

Meclis, Talepleri Değerlendirmeye Alacak

TBMM Dilekçe Komisyonu, gelen başvuruları ilgili kurumlara ileterek çözüm yolları arıyor. Ancak bazı taleplerin yasal çerçevede mümkün olmadığı ifade ediliyor.