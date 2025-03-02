Meclis'e İlginç Talepler: Abi-Abla hitabı yasaklansın
Meclis'e İlginç Talepler: Abi-Abla hitabı yasaklansın
Türkiye topraktan ev sahibi oluyor!
Türkiye topraktan ev sahibi oluyor!
Sponsorlu İçerik
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Edip Akbayram vefat etti
Edip Akbayram vefat etti
Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ı aradı!
Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ı aradı!
Camide doğal gaz sızıntısından etkilenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı
Camide doğal gaz sızıntısından etkilenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı
Bahar da ramazanla birlikte geldi!
Bahar da ramazanla birlikte geldi!
Nöbetçi noterlerde 3 milyon 398 bin 68 işlem gerçekleştirildi
Nöbetçi noterlerde 3 milyon 398 bin 68 işlem gerçekleştirildi
MHRS'de randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 61 azaldı
MHRS'de randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 61 azaldı
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı
Yapay zekadan en çok hangi sektörler etkilenecek?
Yapay zekadan en çok hangi sektörler etkilenecek?
AK Partili Hüseyin Yayman'dan seçim için net tarih
AK Partili Hüseyin Yayman'dan seçim için net tarih
Ekonomi gündemi yoğun: Enflasyon ve faiz kararı açıklanacak
Ekonomi gündemi yoğun: Enflasyon ve faiz kararı açıklanacak
Eski sistem geri geliyor! Kredi kartlarında limitler değişiyor
Eski sistem geri geliyor! Kredi kartlarında limitler değişiyor
Ayşe Barım'a tahliye kararı veren hakim hakkında yeni gelişme
Ayşe Barım'a tahliye kararı veren hakim hakkında yeni gelişme
DMM: 'Öcalan ile müzakere yürütülüyor' iddiası gerçeği yansıtmıyor
DMM: 'Öcalan ile müzakere yürütülüyor' iddiası gerçeği yansıtmıyor
Tüketiciler 2024'te en çok neleri şikayet etti?
Tüketiciler 2024'te en çok neleri şikayet etti?
Yerli ve milli üretim Togg kışlaya girdi
Yerli ve milli üretim Togg kışlaya girdi
Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İftar menülerindeki fiyat artışı 4 yılda enflasyonu aştı
İftar menülerindeki fiyat artışı 4 yılda enflasyonu aştı
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
507 milyon lirayı bankada unuttuk!
507 milyon lirayı bankada unuttuk!
Konut sektörü dertli! Faizler yüksek krediler kapalı
Konut sektörü dertli! Faizler yüksek krediler kapalı
Trafik suçlarında cezalar artıyor! Alkollü araç kullanmanın 'yatarı' olacak
Trafik suçlarında cezalar artıyor! Alkollü araç kullanmanın 'yatarı' olacak
'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa etti
'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa etti
Bahçeli: İmralı'da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir
Bahçeli: İmralı'da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir
Girişimcilere 2 Milyon Liraya Kadar Destek Geliyor...
Girişimcilere 2 Milyon Liraya Kadar Destek Geliyor...
Erdoğan: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider
Erdoğan: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Hatay'da feci kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Hatay'da feci kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Meclis'e İlginç Talepler: Abi-Abla hitabı yasaklansın

TBMM Dilekçe Komisyonu'na son iki yılda yaklaşık 15 bin başvuru yapıldı. Vatandaşların talepleri arasında abi-abla hitabının yasaklanması, market çalışanlarının sakal kesme zorunluluğunun kaldırılması, sokak düğünlerinin yasaklanması ve resmi para biriminin dolar ya da avro olması gibi ilginç öneriler yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2025 22:38, Son Güncelleme : 02 Mart 2025 22:37
Yazdır
Meclis'e İlginç Talepler: Abi-Abla hitabı yasaklansın

15 Mayıs 2023 - 17 Ocak 2025 tarihleri arasında TBMM Dilekçe Komisyonu'na 15 bin başvuru ulaştı.

Komisyona iletilen dilekçelerde kamu düzeni, eğitim, ekonomi ve sosyal yaşam ile ilgili çeşitli talepler yer aldı.

En Dikkat Çeken Talepler

Abi-Abla hitabının aile dışı kullanımı yasaklansın.

Market çalışanlarının sakal kesme zorunluluğu kaldırılsın.

Sokak düğünleri yasaklansın.

Türkiye'nin resmi para birimi dolar veya avro olsun.

Tüm iller büyükşehir statüsüne alınsın.

Açık öğretim liselerine 40 yaş altı kayıt yaptıramasın.

Antarktika'ya turistik geziler düzenlensin.

Sosyal Haklar ve Çalışma Hayatıyla İlgili Talepler

Kamu işçilerinin yıllık izinlerinde iyileştirme yapılsın.

Engellilere zorunlu indirim uygulamayan firmalara ceza verilsin.

Engelliler Haftası'nda engelli çalışanlar idari izinli sayılsın.

Çalışan öğrencilere örgün eğitime devam edebilmeleri için eğitim izni verilsin.

Kadınlar için haftalık çalışma süresi düşürülsün.

Suriyeli sığınmacıların dönüşü için nakliye ve yol yardımı yapılsın.

Ekonomik ve Hukuki Talepler

Ev kiralarına sınırlama getirilsin.

Madeni para üretimi ve kullanımı kaldırılsın.

ÖTV muafiyeti hakkı gazilere de tanınsın.

Bedelli askerlik hakkı zamanında ödenmediğinde tekrar elde edilebilsin.

Milletvekilliğinden istifa edenlerin vekilliği düşürülsün.

Meclis, Talepleri Değerlendirmeye Alacak

TBMM Dilekçe Komisyonu, gelen başvuruları ilgili kurumlara ileterek çözüm yolları arıyor. Ancak bazı taleplerin yasal çerçevede mümkün olmadığı ifade ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber