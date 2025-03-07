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İstanbul'da 7 Mart 2025 Cuma İftar ve Sahur Vakitleri

2025 Ramazan ayı imsakiye saatleri açıklandı. İstanbul'da iftar, sahur ve teravih saatleri için detaylar haberde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mart 2025 09:00, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 08:09
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İstanbul'da 7 Mart 2025 Cuma İftar ve Sahur Vakitleri

Türkiye genelinde 2025 Ramazan ayına dair iftar, sahur ve teravih namazı saatleri açıklandı. Vatandaşlar, bu bilgiler doğrultusunda Ramazan ayını planlayabilirler.

7 Mart Cuma İstanbul'da İftar Saati

7 Mart 2025 Cuma günü İstanbul'da iftar vakti, saat 19:08'de okunacak akşam ezanı ile başlayacak.

7 Mart Cuma İstanbul'da Sahur Saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, İstanbul'da sahur vakti 7 Mart 2025 Cuma günü saat 05:58'de sona erecek.

7 Mart Cuma İstanbul'da Teravih Saati

Teravih namazı, 7 Mart Cuma akşamı saat 20:27'de kılınacak. Yatsı namazının ardından cemaatle birlikte eda edilecek olan teravih namazları, Ramazan ayı boyunca devam edecek.

Ankara için iftar ve sahur vakti kaçta?

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