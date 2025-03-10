İstanbul'da 10 Mart 2025 Pazartesi İftar ve Sahur Vakitleri
2025 Ramazan ayı imsakiye saatleri açıklandı. İstanbul'da iftar, sahur ve teravih saatleri için detaylar haberde.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mart 2025 11:00, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 09:14
Türkiye genelinde 2025 Ramazan ayına dair iftar, sahur ve teravih namazı saatleri açıklandı. Vatandaşlar, bu bilgiler doğrultusunda Ramazan ayını planlayabilirler.
10 Mart Pazartesi İstanbul'da İftar Saati
10 Mart 2025 Pazartesi günü İstanbul'da iftar vakti, saat 19:11'de okunacak akşam ezanı ile başlayacak.
10 Mart Pazartesi İstanbul'da Sahur Saati
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, İstanbul'da sahur vakti 10 Mart 2025 Pazartesi günü saat 05:53'te sona erecek.
10 Mart Pazartesi İstanbul'da Teravih Saati
Teravih namazı, 10 Mart Pazartesi akşamı saat 20:30'da kılınacak. Yatsı namazının ardından cemaatle birlikte eda edilecek olan teravih namazları, Ramazan ayı boyunca devam edecek.Ankara için iftar ve sahur vakti kaçta?