TDV, Sudan'da 48 bin kişiye ramazan yardımı ulaştıracak

6 bin 350 gıda kolisini ihtiyaç sahibine ulaştı

TDV Sudan Koordinatörü Muhammet Yorulmaz, yaptığı açıklamada, 81 ülke ve 437 bölgede devam eden ramazan yardımları çerçevesinde Atbara şehrinde 6 bin 350 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını bildirdi.

Bu yardımlardan yaklaşık 31 bin kişinin faydalanacağını vurgulayan Yorulmaz, ayrıca 15 bin kişilik iftarlık paketlerin dağıtılacağını ve 2 bin çocuğa bayramlık kıyafet hediye edileceğini söyledi.

TDV Mazlumlara Umut Olmaya Devam Ediyor...

Yorulmaz, "Onların mutluluğunu, hüznünü ve duygularını paylaşacağız. Türkiye Diyanet Vakfı olarak ramazanı Sudan'daki kardeşlerimizle birlikte idrak edeceğiz inşallah." dedi.

Nil Nehri Eyaleti Sosyal İşler Bakanı Tahani Mirgani, TDV'ye teşekkür ederek, "Savaştan etkilenen ve yerinden edilen insanlar için Nil Nehri eyaletinde yaptığınız yardımlar bizler için çok kıymetli. Türkiye Diyanet Vakfına selamlarımı iletiyorum, Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.