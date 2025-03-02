İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 75,73 oldu

Meclis'e İlginç Talepler: Abi-Abla hitabı yasaklansın
Meclis'e İlginç Talepler: Abi-Abla hitabı yasaklansın
Türkiye topraktan ev sahibi oluyor!
Türkiye topraktan ev sahibi oluyor!
Sponsorlu İçerik
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Edip Akbayram vefat etti
Edip Akbayram vefat etti
Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ı aradı!
Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ı aradı!
Camide doğal gaz sızıntısından etkilenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı
Camide doğal gaz sızıntısından etkilenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı
Bahar da ramazanla birlikte geldi!
Bahar da ramazanla birlikte geldi!
Nöbetçi noterlerde 3 milyon 398 bin 68 işlem gerçekleştirildi
Nöbetçi noterlerde 3 milyon 398 bin 68 işlem gerçekleştirildi
MHRS'de randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 61 azaldı
MHRS'de randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 61 azaldı
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı
Yapay zekadan en çok hangi sektörler etkilenecek?
Yapay zekadan en çok hangi sektörler etkilenecek?
AK Partili Hüseyin Yayman'dan seçim için net tarih
AK Partili Hüseyin Yayman'dan seçim için net tarih
Ekonomi gündemi yoğun: Enflasyon ve faiz kararı açıklanacak
Ekonomi gündemi yoğun: Enflasyon ve faiz kararı açıklanacak
Eski sistem geri geliyor! Kredi kartlarında limitler değişiyor
Eski sistem geri geliyor! Kredi kartlarında limitler değişiyor
Ayşe Barım'a tahliye kararı veren hakim hakkında yeni gelişme
Ayşe Barım'a tahliye kararı veren hakim hakkında yeni gelişme
DMM: 'Öcalan ile müzakere yürütülüyor' iddiası gerçeği yansıtmıyor
DMM: 'Öcalan ile müzakere yürütülüyor' iddiası gerçeği yansıtmıyor
Tüketiciler 2024'te en çok neleri şikayet etti?
Tüketiciler 2024'te en çok neleri şikayet etti?
Yerli ve milli üretim Togg kışlaya girdi
Yerli ve milli üretim Togg kışlaya girdi
Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İftar menülerindeki fiyat artışı 4 yılda enflasyonu aştı
İftar menülerindeki fiyat artışı 4 yılda enflasyonu aştı
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
507 milyon lirayı bankada unuttuk!
507 milyon lirayı bankada unuttuk!
Konut sektörü dertli! Faizler yüksek krediler kapalı
Konut sektörü dertli! Faizler yüksek krediler kapalı
Trafik suçlarında cezalar artıyor! Alkollü araç kullanmanın 'yatarı' olacak
Trafik suçlarında cezalar artıyor! Alkollü araç kullanmanın 'yatarı' olacak
'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa etti
'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa etti
Bahçeli: İmralı'da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir
Bahçeli: İmralı'da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir
Girişimcilere 2 Milyon Liraya Kadar Destek Geliyor...
Girişimcilere 2 Milyon Liraya Kadar Destek Geliyor...
Erdoğan: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider
Erdoğan: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Hatay'da feci kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Hatay'da feci kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 75,73 oldu

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 75,73 ile 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2025 14:05, Son Güncelleme : 02 Mart 2025 14:06
Yazdır
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 75,73 oldu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2024'ün Mart ayında yüzde 76,26 olan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 75,73 olarak ölçüldü.

Su miktarı, Alibey'de yüzde 63,95, Büyükçekmece'de 72,71, Darlık'ta 73,37, Elmalı'da 92,62, Istrancalar'da 95,29, Kazandere'de 81,98, Pabuçdere'de 81,2, Sazlıdere'de 56,2, Terkos'ta 78,24 ve Ömerli'de de 83,02 seviyelerinde ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 653 milyon 68 metreküp seviyesinde bulunuyor.

Barajların 9 aylık doluluk oranı, geçen haziran sonunda yüzde 69,68, temmuzda yüzde 58,35, ağustosta yüzde 46,56, eylülde yüzde 38,39, ekimde yüzde 31,68, kasımda yüzde 28,24, aralıkta yüzde 40,23, ocakta yüzde 52,56, şubat sonunda ise yüzde 74,5 olarak ölçüldü.

- Son 11 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 1 Mart'ta barajlardaki doluluk oranları 2015'te yüzde 96,25, 2016'da yüzde 87,05, 2017'de yüzde 87,99, 2018'de yüzde 85,3, 2019'da yüzde 92,93, 2020'de yüzde 63,87, 2021'de yüzde 56,71, 2022'de yüzde 83,96, 2023'te yüzde 35,38, 2024'te yüzde 76,26 iken şimdiki oran yüzde 75,73 olarak kayıtlara geçti.

- Barajların doluluk oranlarının karşılaştırması

Alibey Barajı'nda 2 Mart 2024'te yüzde 70,87 olan doluluk oranı 63,95'e düştü.

Büyükçekmece Barajı'nda geçen yıl yüzde 73,26 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 72,71 olarak kayıtlara geçti.

Darlık Barajı'nda geçen yıl aynı tarihte 88,53 olarak ölçülen doluluk oranı, yüzde 73,37 oldu.

Elmalı Barajı'nda 2 Mart 2024'te yüzde 89,38 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 92,62 olarak kaydedildi.

Istrancalar'da geçen yıl yüzde 47,9 olan doluluk, bu yıl yüzde 95,29 olarak ölçüldü.

Kazandere Barajı'nda geçen yıl aynı tarihte 59,42 olarak ölçülen doluluk oranı ise yüzde 81,98 oldu.

Pabuçdere Barajı'nda geçen yıl 2 Mart'ta yüzde 58,74 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 81,2 olarak kaydedildi.

Sazlıdere Barajı'nda geçen yıl aynı tarihte 56,73 olarak ölçülen doluluk, bugün itibarıyla yüzde 56,2 oldu.

Terkos Barajı'nda ise 2 Mart 2024'te yüzde 73,89 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 78,24 olarak kaydedildi.

Ömerli Barajı'nda geçen yıl aynı tarihte 87,85 olarak ölçülen doluluk, bugün itibarıyla yüzde 83,02 oldu.

Ayrıca, Melen ve Yeşilçay'daki su oranı 160 milyon 74 bin metreküp ölçüldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber