En uzun menzilli seyir füzesi Atmaca kendi rekorunu yeniledi
Türkiye'nin en uzun menzilli seyir füzesi Atmaca en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu yeniledi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2025 14:28, Son Güncelleme : 02 Mart 2025 14:30
Türkiye'nin en uzun menzilli seyir füzesi Atmaca UM atışlı test faaliyetinde en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu yeniledi. Roketsan'ın sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yapılan paylaşımda, "Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.