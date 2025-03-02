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AK Partili Hüseyin Yayman'dan seçim için net tarih

AK Parti'den seçime ilişkin ilk tarih geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "2027 yılının Kasım ayında yapılacak olan bir seçimle Cumhurbaşkanımızı, 'Cumhur İttifakı'nın adayı olarak bir kez daha Başkan yapacağız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2025 14:50, Son Güncelleme : 02 Mart 2025 14:52
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AK Partili Hüseyin Yayman'dan seçim için net tarih

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Antakya ilçesinde bulunan AK Parti il başkanlığında partililerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Çok sayıda vatandaşın katıldığı toplantıda; AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Metin Taşçı, ilçe belediye başkanları ve partililer yer aldı.

"Son depremzede evine girene kadar biz gece gündüz çalışmaya ve milletimizin yanında olmaya söz veriyoruz"

Asrın felaketi sonrası ağır hasar alan Hatay'ın yeniden inşası için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Yayman, "Deprem bölgemizin Hatay'ımızın dertlerine sözcülük etmeye, memleketimizin sorunlarını çözmek gece gündüz çalışmaya söz veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, Cumhur ittifakımız adına söylüyorum son depremzede evine girene kadar biz gece gündüz çalışmaya ve milletimizin yanında olmaya söz veriyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanımız, İsrail Devlet Başkanı'na 'One minute' dedi"

Yayman, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski arasında yaşanan gergin görüşmeye dikkat çekerek "Biz inşallah, 2027 yılının Kasım ayında yapılacak olan bir seçimle Cumhurbaşkanımızı Cumhur ittifakının adayı olarak bir kez daha Başkan yapacağız ve bir kez daha Cumhur ittifakının bayrağını Türkiye'nin semalarında dalgalandıracağız. İşte dün gördünüz Başkan Trump ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski arasındaki konuşmayı, oradaki fotoğrafı hep beraber gördünüz. Allah'a hamdolsun ki bizim Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tam 23 yıldır böyle bir manzaraya izin vermedi. Bebek katili İsrail Devlet Başkanı'na karşı söylediği sözü hepimiz hatırlıyoruz. Cumhurbaşkanımız, İsrail Devlet Başkanı'na 'One minute' dedi ve 'Sesiniz çok çıktığı için haklı olamazsınız' ifadelerini kullandı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan varken başka bir lidere ihtiyaç olmadığını ifade eden Yayman, "İşte böyle bir Dünya lideri varken, sayın bilge lider Devlet Bahçeli'nin dediği gibi Başka aday gerek yoktur. Biz dua ediyoruz, çalışıyoruz ve gece gündüz milletimize hizmetinde olarak bir sonraki seçimde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan yapacağız ve Türkiye'nin sorunlarının hepsini birlikte çözeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

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