Ankara'da fuhuş operasyonu: 4 otel mühürlendi, 12 kişi gözaltında

Operasyonda otel sahibi, müdürü ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınırken, 30 mağdur kadın kurtarıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçuna yönelik çalışma başlattı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net