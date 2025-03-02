Ankara'da fuhuş operasyonu: 4 otel mühürlendi, 12 kişi gözaltında
Başkentte düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. 4 otel mühürlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2025 16:00, Son Güncelleme : 02 Mart 2025 15:59
Başkentte düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçuna yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda otel sahibi, müdürü ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınırken, 30 mağdur kadın kurtarıldı.
Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararı gereğince 4 otel mühürlendi.